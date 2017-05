Apple prvo podjetje, ki je vredno več kot 800 milijard dolarjev

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Kar je (bil) Woodstock za glasbo, je Buffettovo letno srečanje vlagateljev v Omahi za svetovni kapitalizem. 30-tisočglavo množico v Omahi je poleg legendarnega Warrena Buffetta spet pozdravil tudi njegov dolgoletni sodelavec, 93-letni Charlie Munger. Brez šal na račun njune starosti ni šlo. Buffett je tako dogodek začel z besedami: "To je Charlie, jaz pa sem Warren. Lahko naju ločite, saj on ne sliši dobro, jaz pa ne vidim.” Foto: Reuters Frankfurtski delniški indeks DAX30 se je v torek povzpel za 0,43 odstotka, na 12.749 točk. Med trgovanjem je DAX dosegel rekordnih 12.783 točk. Foto: Reuters Druga največja nemška banka Commerzbank je imela v prvem četrtletju 217 milijonov evrov čistega dobička, kar je 28,4 odstotka več kot v istem obdobju lani in krepko nad napovedmi analitikov. Delnice Commerzbanke so se v torek podražile na 9,74 evra, a so dan končale pri izhodišču, to je pri 9,40 evra. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rekord indeksov DAX30 in Nasdaq

10. maj 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Frankfurtska borza je v torek že šesti dan zapored dosegla rekordno vrednost, medtem ko je v New Yorku ta teden dokaj mirno. Nafta je še naprej pod pritiskom, zadnje dni tudi zlato.

Nemčija se je včeraj pohvalila z izjemnimi dosežki v zunanji trgovini. Marca je največje evropsko gospodarstvo izvozilo za rekordnih 118,2 milijarde evrov izdelkov, kar pomeni skoraj enajstodstotno rast na letni ravni. Izvoz v države EU-ja je dosegel 68 milijard evrov. Uvoz se je zvišal za 14,7 odstotka, na prav tako rekordnih 92,9 milijarde evrov. Manj spodbudni so bili sveži podatki o industrijski proizvodnji, katere obseg se je marca na mesečni ravni skrčil za 0,4 odstotka.

Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v torek (+0,43 %) nov mejnik premaknil na 12.783 točk, rekord pa je postavil tudi newyorški tehnološki indeks Nasdaq (6.120). Applove delnice so dosegle že skoraj 155 dolarjev, s čimer je Apple postal prvo ameriško podjetje, ki je na borzi vredno več kot 800 milijard dolarjev. Elitni Dow Jones (–0,19 %) se je spustil pod 21 tisoč točk. Vrednost evra se je znižala na 1,087 dolarja. Zlato je zdrsnilo najniže v zadnjih osmih tednih, baker pa je dan po padcu na štirimesečno dno (5.462 dolarjev za tono) "zavil" navzgor.

Nafta okrevala le za kratek čas

Savdska Arabija, največja svetovna izvoznica nafte, je v ponedeljek z izjavo, da bo naredila vse, da bi pomagala uravnotežiti naftni trg, poskrbela le za kratkočasno okrevanje cen nafte, saj so te v torek spet zdrsnile. Za sod (159 litrov) nafte vrste brent je bilo treba na najnižji točki plačati 48,38 dolarja. Nafta se je v zadnjih treh tednih pocenila za okrog 15 odstotkov. Opec bo 25. maja odločal o morebitnem podaljšanju dogovora o znižanju proizvodnih kvot za nadaljnjih šest mesecev, a vprašanje, koliko to sploh pomaga, saj predvsem ZDA črpajo vedno več nafte. Po mnenju analitikov banke UBS so ameriške naftne vrtine dobičkonosne že pri cenah nafte nad 40 dolarji. Proizvodnja naj bi letos porasla na 9,31 milijona 159-litrskih sodov dnevno (lani 8,87 milijona).

Nizek indeks volatilnosti lahko nakazuje popravek

Na redni letni konferenci vlagateljev v New Yorku (Sohn Investment Conference) so uveljavljeni upravljavci hedge skladov razkrili svoje naložbene strategije. Večina se strinja, da obstaja resna nevarnost občutnejšega popravka navzdol, saj je indeks volatilnosti Vix izredno nizko, na nekaterih trgih celo najnižji v tem stoletju, kar kaže na skoraj popolno zaupanje v nadaljnjo rast. Kadar je na trgu preveč optimistov, slej ko prej neizogibno sledi streznitev ...

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 9. maj:



KRKA +0,76 % 52,70 EUR SAVA RE +0,35 % 15,605 GORENJE +0,15 % 6,57 TELEKOM +0,12 % 84,10 PETROL +0,00 % 355,00 ZAV. TRIGLAV -0,02 % 26,995 INTEREUROPA -0,23 % 1,701 LUKA KOPER -1,56 % 28,40





Trgi v razvoju obetavnejši od New Yorka

Jeffrey Gundlach, ki je lani pravilno napovedal, da bo Trump postal ameriški predsednik, svetuje vlaganje v trge v razvoju prek ETF-skladov, ne verjame pa v nadaljnjo rast Wall Streeta, saj priporoča kratke pozicije (shortanje) na indeksu S&P 500. Pravi tudi, da je trditev, da bo Fedovo zviševanje obrestnih mer zagotovo okrepilo dolar, zgolj mit. Evro je prejšnji teden tako prvič letos porasel do 1,10 dolarja, čeprav je bolj kot ne jasno, da bo Fed junija zvišal obrestno mero Fed funds.



Romanje v Omaho

V soboto je vlagatelje - zbralo se jih je okrog 30 tisoč - na vsakoletnem "romanju" v Omaho (Nebraska) spet pozdravil legendarni vlagatelj, 86-letni Warren Buffett, ki je priznal, da je pred šestimi leti naredil napako, ko je njegov holding Berkshire Hathaway kupil večji delež v IBM-u (tretjino deleža je letos že prodal, pri čemer je bil na pozitivni ničli), verjame pa, da se ni zmotil pri Applu. In res se ni. Buffettov holding je v zadnjih dveh letih v podjetje, ki proizvaja iPhone, vložilo že 20 milijard dolarjev, prve svežnje delnic pa je kupovalo pod sto dolarji.

Tomaž Okorn