Arso je potrdil izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt Magne v Hočah

Stranski udeleženci se lahko pritožijo v 15 dneh

10. avgust 2017 ob 12:50

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arso je avstrijsko-kanadskemu avtomobilskemu velikanu Magni izdal okoljevarstveno soglasje za projekt na poslovnem območju Hoče.

Izdaja okoljevarstvenega soglasja s tem še ni pravnomočna, saj se na odločitev Arsa še vedno lahko pritožijo stranski udeleženci, torej predvsem okoljevarstvene organizacije, ki so sodelovale v postopku s svojimi pripombami.

Med nevladnimi organizacijami so do statusa prišli Umanotera, Inštitut za politike prostora, društvo Focus, Inštitut za trajnostni razvoj, društvo Ekologi brez meja, CIPRA Slovenija društvo za varstvo Alp, društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Zveza ekoloških gibanj, Društvo za ekonomiko energetike in ekologijo ter Alpe-Adria Green.

Magna bo čakala do konca septembra

Vsi se lahko pritožijo v 15 dneh, rok pa začne teči šele, ko bo odločba vročena vsem udeležencem v postopku. Zaradi razmeroma velikega števila organizacij, ki so izkazale interes v postopku, je pričakovati pritožbe, kdaj bo odločitev Arsa pravnomočna, pa ni mogoče napovedati. V Magni so sicer na gradbeno dovoljenje pripravljeni čakati do konca septembra, v nasprotnem primeru se bodo lotili načrta B oziroma selitve projekta na Madžarsko.

Prostorsko umeščanje ni bilo predmet postopka

Kot so pojasnili na Arsu, so v okviru postopka presoje vplivov na okolje presojali vplive izgradnje omenjenega industrijskega obrata na ljudi, tla, vodo, zrak, hrup, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, medtem ko prostorsko umeščanje ni bilo predmet postopka.

Arso je v okoljevarstvenem soglasju predpisala projektne in okoljevarstvene pogoje za čas gradnje in čas obratovanja, tako za zavarovanje tal in voda kot glede obremenjenosti s hrupom in med drugim opredelila, da mora v času gradnje osebni in tovorni promet, povezan z gradnjo, potekati z južne strani prek Letališke ceste, ki se navezuje na avtocesto.

Promet prek Rogoze s severne strani ne bo dovoljen, razen za gradnjo plinovoda, priključka na kanalizacijo in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč ter prevoza delavcev iz neposredne bližine, ki nimajo dostopa na avtocesto.

Poseg je sprejemljiv za okolje

Arso v dovoljenju ugotavlja, da je Magna s predloženo dokumentacijo in njenimi dopolnitvami izkazala, da je poseg sprejemljiv za okolje in da zaradi gradnje mejne vrednosti ne bodo presežene. Prav tako bodo v tovarni po njihovem mnenju po izgradnji pri obratovanju uporabili tehnologije lakiranja, ki so sprejemljive oziroma skladne z zahtevami najboljših razpoložljivih tehnik in imajo nižje emisije hlapnih organskih spojin.

Mnenje NIJZ-ja

V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja so pridobili tudi mnenje ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki potrjujeta, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljiv pod pogoji, ki jih je upošteval Arso.

Glede varstva voda so pridobili mnenje direkcije za vode, iz katerega je prav tako razvidno, da je poseg sprejemljiv, omenjena direkcija pa je investitorju že izdala tudi vodno soglasje. Ob tem je Arso v postopku pridobil še mnenja številnih drugih pristojnih organov in presodil, da bo poseg ob upoštevanju vseh pogojev sprejemljiv.

Kot še dodajajo na Arsu, bodo vsi pogoji in ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, ki jih mora zagotoviti investitor v zvezi z obratovanjem, določeni v okoljevarstvenem dovoljenju. Za tega Magna sicer še ni zaprosila.

