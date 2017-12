Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Center v kraju Baumgarten an der March blizu meje s Slovaško, kjer se je zgodila eksplozija. V povezavi s tem je prišlo do omejevanja dotoka plina v Slovenijo. Foto: Reuters Sorodne novice Eksplozija v centru za distribucijo plina v Avstriji - omejena dobava tudi v Slovenijo Dodaj v

Avstrija znova vzpostavila prenos plina, tudi v Slovenijo

Dobava ni bila motena

13. december 2017 ob 12:17

Ljubljana,Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je bil v torek zaradi eksplozije v avstrijskem centru za distribucijo zemeljskega plina v kraju Baumgarten an der March, od koder plin prejema tudi Slovenija, okrnjen mednarodni prenos tega energenta, zdaj ta znova deluje.

Ponovno je stekla tudi dobava plina proti Sloveniji, so potrdili v operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina, podjetju Plinovodi. Poudarili so, da je bilo stanje v slovenskem prenosnem sistemu ves čas motnje prenosa preko Avstrije stabilno, zagotovljene so bile zadostne količine zemeljskega plina za nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev.

Da prenosni sistem deluje ustrezno, so na spletu zapisali tudi v agenciji za energijo, ki je sicer v torek zaradi motenj v dobavi objavila zgodnje opozorilo oz. stopnjo zgodnjega opozarjanja. Tega je zdaj preklicala.

"Prenos zemeljskega plina v Slovenijo preko mejne vstopne točke Ceršak se je 12. decembra do 23. ure normaliziral. Oskrba z zemeljskim plinom za vse odjemalce poteka nemoteno, prenosni sistem deluje ustrezno," so pojasnili na agenciji.

Upravljalec avstrijskega plinskega vozlišča Gas Connect Austria, ki je sicer v stoodstotni lasti energetskega koncerna OMV, je prenos zemeljskega plina znova vzpostavil v torek zvečer.

Vse mednarodne dobave plina so bile tik pred polnočjo spet vzpostavljene, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA za avstrijski radio ORF potrdil Harald Stindl iz družbe Gas Connect Austria. Vse distribucijske poti spet 100-odstotno delujejo, je zatrdil.

V eksploziji en mrtev, več poškodovanih

V največjem avstrijskem centru za distribucijo zemeljskega plina v kraju Baumgarten an der March je v torek zjutraj najprej odjeknila eksplozija, nato pa izbruhnil požar. Umrl je en človek, 21 ljudi je bilo je poškodovanih, od tega eden huje, a so ga že poslali v domačo oskrbo.

Center v kraju Baumgarten an der March blizu meje s Slovaško je največji avstrijski center za sprejem in distribucijo zemeljskega plina iz Rusije in Norveške ter drugod. Gre za eno najpomembnejših središč za distribucijo zemeljskega plina v Evropi, od koder gredo transavstrijski, zahodno-avstrijski ter avstrijsko-madžarski plinovodi. Distribucijska mreža obsega skoraj 40.000 kilometrov.

Iz tega centra distribuirajo zemeljski plin tudi v Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Francijo in Hrvaško. Preko njega gre okoli tretjina ruskega plina za zahodno Evropo.

