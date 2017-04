Balažič odšel z vrha Mercatorja, na njegovo mesto Tomislav Čizmić

Dve leti in pol pred iztekom mandata

5. april 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 16:26

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Nadzorniki Mercatorja so sprejeli sporazumni odstop prvega moža družbe Tonija Balažica in na njegovo mesto imenovali Tomislava Čizmića.

Čizmić je bil do zdaj med drugim zadolžen za integracijo slovenskega trgovca v Agrokor. Balažič je v izjavi za javnost poudaril, da je zelo ponosen na svojih pet let mandata v Mercatorju, saj so med drugim v treh letih zmanjšali plačilne roke za 30 dni na 78 dni, izvedli pa so tudi finančno prestrukturiranje podjetja. Dodal je, da je spoznal na tisoče izjemnih sodelavcem zaradi katerih verjamem, da bodo porabniki ostali zvesti Mercatorju, verjame pa, da ga bo Čižmić dobro vodil. "In ne nazadnje, njegova žena je Slovenka in govori slovensko," je dejal.

Na vprašanje, če je naključje, da se poslavlja, ravno, ko je Agrokor v težavah, je v šali odvrnil, da je bilo za njegov odhod navedenih že toliko razlogov, da še sam ne ve več točno zakaj je odšel. Ponovil je, da so v petih letih postorili dovolj in da je čas, da lahko vajeti prepusti drugi ekipi. Najprej pa se bo malce spočil in se posvetil družini ter poskušal delati naprej na doktoratu, nato pa se bo posvetil novim izzivom, je še napovedal.



Čižmić je ob tem napovedal, da bo Mercator še naprej spoštoval svoje obveznosti do vseh deležnikov in da ga bodo razvijali naprej. Na vprašanje, če se bo uprava Mercatorja še kaj krepila, je odvrnil, da za zdaj ostajata sama z Igorjem Mamuzo. Nekdanji finančni direktor Drago Kavšek je Mercator zapustil decembra lani, Igor Maroša, ki je skrbel za trgovino na drobno in na debelo, pa od aprila dela v Agrokorju v Zagrebu. Prav tako Čizmić nima nobenih dodatnih informacij glede tega, kako bo prestrukturiranje Agrokorja vplivalo na Mercator.

V Sloveniji težav za zdaj ni.

Balažic je sicer kar dve leti in pol pred koncem mandata svoj odstop ponudil Agrokorjevim nadzornikom na izredni sredni seji. V ozadju naj ne bi bili zgolj osebni razlogi, saj so se omenjala nesoglasja med Balažičem in lastnikom, pa tudi dejstvo, da je ravno v torek vodenje Agrokorja prevzela ekipa mednarodnih sanatorjev pod vodstvom Antonia Alvareza III iz svetovalne hiše Alvarez & Marsal, ki bo bedela nad nujnim prestrukturiranjem koncerna.

Država skrbno spremlja dogajanje v Agrokorju, sta ob tem zagotovila gospodarski in kmetijski minister Zdravko Počivalšek in Dejan Židan. Oba sta potrdila, da trenutno slovenski dobavitelji nimajo težav pri sodelovanju z Mercatorjem, Židan pa je pojasnil, da so s predstavniki prehranske industrije dnevno v stiku.

Počivalšek je, so sporočili z gospodarskega ministrstva, zatrdil, da bodo naredili vse, da bo šel nadaljnji razvoj Mercatorja v pravi smeri.

Al. Ma., A. Č.