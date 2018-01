Banka Slovenije: Financiranje za podjetja se je tudi lani izboljšalo

Mala in srednja podjetja se večinoma financirajo s privarčevanim denarjem in bančnimi viri

28. januar 2018 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Banka Slovenije ugotavlja, da se je lani že tretjič zapored izboljšalo stanje financiranja za podjetja. Najopazneje se je financiranje izboljšalo na področju gradbeništva.

Stanje na področju financiranja se je lani izboljšalo. Med nekaj več kot 1000 podjetji, ki so odgovorila na anketo centralne banke, je večina izbrala oceno, da je stanje na področju financiranja ostalo nespremenjeno. Preostala podjetja so večinoma izbrala, da se je stanje izboljšalo.

Za lani je večina malih in srednjih podjetij menila, da je dostopnost do zunanjega financiranja ostala nespremenjena. Neto dostopnost se je zelo izboljšala za oba bančna vira, tako za bančno posojilo kot za prekoračitev na tekočem računu ter za lizing in odkup kratkoročnih terjatev ali faktoring.

Financiranje s privarčevanimi zaslužki

V Sloveniji se mala in srednja podjetja večinoma financirajo s privarčevanimi zaslužki, bančnima viroma in lizingom, razlike med leti pa so majhne. Lani so ta podjetja največ uporabljala privarčevani zaslužek, prodajo sredstev, bančno posojilo, lizing in prekoračitev na tekočem računu.

Velika podjetja so uporabljala podobne vire financiranja kot mala in srednja. Najpogosteje privarčevane zaslužke in prodajo sredstev, sledila so bančna posojila in lizing. Mikropodjetja pa so uporabljala podobne vire kot mala in srednja podjetja, le bančnih posojil so uporabljala manj.

Dostopnost financiranja ni omejitev

Lani so mala in srednja podjetja najbolj omejevali stroški proizvodnje ali dela, predpisi, konkurenca in plačilna nedisciplina. Sledila sta dostopnost do kvalificiranega osebja oz. izkušenih menedžerjev in domače povpraševanje, drugi dejavniki so bili manj pomembni. Dostopnost do financiranja je bil najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja.

Za velika podjetja so bili lani najbolj omejujoč dejavniki konkurenca, stroški proizvodnje ali dela in domače povpraševanje. Dostopnost do financiranja je bil tudi za velika podjetja eden najmanj pomembnih omejujočih dejavnikov. Za mikropodjetja pa so bili lani najbolj omejujoči dejavniki plačilna nedisciplina, domače povpraševanje in predpisi.

L. L.