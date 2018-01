Poudarki V soboto so odpravili težave na 600 terminalih, v nedeljo pa še na dodatnih 800. Preostali terminali pa bodo delovali do konca današnjega dne. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi tehnične napake je konec tedna prenehalo delovati 2.500 POS-terminalov. Foto: EPA Sorodne novice Bruselj prepovedal provizije pri plačilih s kreditno ali plačilno kartico Raziskava: Porast brezgotovinskega plačevanja Dodaj v

Bankart odpravlja še zadnje težave z nedelujočimi POS-terminali

Zaradi napake prenehalo delovati 10 odstotkov POS-terminalov

29. januar 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V družbi Bankart ki upravlja omrežje POS-terminalov za plačevanje s karticami, odpravljajo tehnično napako, zaradi katere je konec tedna prenehalo delovati 2.500 terminalov in kupcem povzročilo več preglavic pri plačevanju.

V Bankartu so pojasnili, da se je tehnična napaka pojavila v soboto okoli 12.30, zaradi napake pa je prenehalo delovati okoli 2500 od skupaj približno 25.000 POS-terminalov, ki so priklopljeni na procesni center Bankarta. Dežurne ekipe so v večernih urah našle rešitev za odpravo napake, ki pa zahteva izvedbo določenih uporabniških dejavnosti na samih POS-terminalih.

Večjim trgovcem so iz Bankarta že v soboto posredovali navodila, na podlagi katerih so trgovci v večernih urah vzpostavili delovanje okoli 600 POS-terminalov, v nedeljo pa še dodatnih 800. Vzpostavitev delovanja preostalih POS-terminalov izvajajo tudi danes, pri čemer trgovcem nudijo pomoč prek klicnega centra, v katerem so povečali število operaterjev. "Pričakujemo, da bodo vsi POS-terminali vzpostavili delovanje v današnjem dnevu," so zapisali v družbi.

Dodatno so pojasnili tudi, da so na lokacijah, kjer so terminali prenehali delovati, spremljali tudi razpoložljivost gotovine v bančnih avtomatih in bili pripravljeni na dodatno oskrbo avtomatov z gotovino, kar pa na koncu ni bilo potrebno.

L. L.