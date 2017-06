Banke v prvem četrtletju ustvarile manj dobička kot v istem obdobju lani

Letos so banke v prvih štirih mesecih ustvarile 151,7 milijona evrov neto dobička

21. junij 2017 ob 10:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih ustvarile 151,7 milijona evrov neto dobička, kar je 11,4 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Bruto prihodki so bili manjši za 4,5 odstotka, kar v Banki Slovenije pojasnjujejo z nadaljevanjem zniževanja neto obrestnih prihodkov bank.

Po podatkih, ki jih je v mesečni informaciji o poslovanju bank objavila Banka Slovenije, so banke v štirih mesecih ustvarile 364,8 milijona evrov bruto prihodkov. Obrestni prihodki so se v primerjalnem obdobju znižali za 8,4 odstotka, medtem ko je bila rast neobrestnih prihodkov 1,5-odstotna. Operativni stroški letos stagnirajo in so na ravni lanskih.

Banke so v štirih mesecih ustvarile 166 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je za 13,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Aprila so bili stroški oslabitev in rezervacij minimalni, tako da so se oslabitve in rezervacije kumulativno še naprej sproščale, skupaj za 14,4, milijona evrov.

Nižja bilančna vsota bančnega sistema

Bilančna vsota bančnega sistema se je aprila zmanjšala za 278 milijonov evrov, na 37,3 milijarde evrov. Zmanjšanje je sledilo nadpovprečnemu povečanju v marcu, ko so se banke zadolžile pri Evropski centralni banki in drugih centralnih bankah evrskega območja, kjer so si sredstva izposodila na zadnji dražbi operacije dolgoročnega refinanciranja TLTRO II. Obseg bilančne vsote je bil aprila kljub temu medletno višji za 1,4 odstotka.

Rast vlog nebančnega sektorja se je aprila znova okrepila, v medletni primerjavi za 5,8 odstotka. K temu so letos največ prispevale vloge gospodinjstev in drugih finančnih organizacij. Obseg vlog gospodinjstev se je aprila povečal za 6,1 odstotka, a povečanje je bilo tokrat zmerno. Povečujejo se tudi vpogledne vloge, ki so v strukturi ročnosti dosegle 66 odstotkov.

Izboljševanje kakovosti posojilnega portfelja

Zvišuje se tudi rast posojil nebančnemu sektorju, saj so se aprila posojila povečala za 3,5 odstotka. Prirast posojil nefinančnim družbam je bil aprila 2,5-odstoten. Banke še naprej povečujejo posojilno aktivnost do gospodinjstev. Obseg posojil gospodinjstvom je bil aprila medletno višji za 6,5 odstotka, stanovanjskih za 5,2 odstotka in potrošniških za 11 odstotkov.

Kakovost posojilnega portfelja, merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti, usklajenih s širšo definicijo Evropskega bančnega organa, se tudi letos izboljšuje. Ta delež je aprila znašal 7,9 odstotka oz. 3,3 milijarde evrov, kar od konca lanskega leta predstavlja znižanje za 0,6 odstotne točke. Dve tretjini nedonosnih izpostavljenosti še vedno predstavljajo podjetja, kjer ta dosega 15,8 odstotka.

L. L.