Beograjsko letališče Nikole Tesla prevzema francoski Vinci Airports

Francozi izbrani kot najboljša ponudba med štirimi

6. januar 2018 ob 18:49

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Francoska družba Vinci Airports bo za 501 milijon evrov in zavezo o dodatnih vlaganjih v višini 732 milijonov evrov prejela 25-letno koncesijo za upravljanje z beograjskim letališčem Nikole Tesla.

Francoska ponudba je bila izbrana kot najboljša med štirimi, ki so prispele na februarja lani objavljen javni razpis. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ocenil, da je dogovor o koncesiji za beograjsko letališče ogromen uspeh, saj je Srbija uspela dobiti veliko več, in sicer kar dobrih 50 odstotkov več denarja, kot pa je za zagrebško letališče uspela iztržiti Hrvaška, pa čeprav je ta članica EU. Menil je, da je to odličen signal za vlagatelje, ki prihajajo v Srbijo.

Srbija naj bi po Vučićevih besedah za letališče skupno dobila 1,5 milijarde evrov, in sicer poleg omenjenih 500 milijonov in 730 milijonov preko investicij naj bi precej denarja prejela še preko koncesijske takse, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbska država je lastnica 83 odstotkov delnic letališča, preostanek je v rokah malih delničarjev. Predmet koncesije je sicer financiranje, razvoj z gradnjo in obnovo, vzdrževanje in upravljanje z infrastrukturo letališča ter opravljanje dejavnosti obratovanja letališča, je poročala spletna Al Jazeera Balkans.

Opozicijsko Gibanje svobodnih državljanov (PSG) je sicer sporočilo, da nasprotuje podelitvi koncesije, saj da je ta v nasprotju z gospodarskimi interesi Srbije in koristi le oblastem oziroma njihovi želji po kratkoročnih finančnih injekcijah, ki ustvarjajo lažno sliko gospodarske blaginje, a imajo škodljive dolgoročne posledice, še piše Al Jazeera Balkans.

