Berdajs, sindikalist Slovenskih železnic, obžaluje svoje psovke

Silvo Berdajs se je znesel nad enim od članov sveta delavcev

30. marec 2018 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik sveta delavcev in generalni sekretar sindikata strojevodij na Slovenskih železnicah Silvo Berdajs obžaluje besede, ki jih je v objavljenem telefonskem pogovoru izrekel Antonu Škrajnarju.

Spletni portal Siol je v četrtek objavil posnetek telefonskega pogovora med sindikalistom SŽ Silvom Berdajsom in Antonom Škrajnarjem, članom sveta delavcev v družbi SŽ - Potniški promet. V pogovoru Berdajs sogovorniku večkrat zagrozi, med drugim s tem, da bo poskrbel, da ga vržejo iz službe. Berdajs je zdaj izjavil, da obžaluje besede, a hkrati zavrača "zlonamerne" očitke o grožnjah, svete delavcev pa poziva, naj se opredelijo do njegovega ravnanja.

"Izrečene besede obžalujem, ker so bile izrečene v afektu prejete informacije o preklicu njegovega lastnoročnega in prostovoljnega podpisa o nadaljnji vključenosti sveta delavcev SŽ - Potniški promet v svetu delavcev kapitalsko povezanih družb," je zapisal Berdajs in dodal, da je uporabil neprimerne besede, za katere se je Škrajnarju že večkrat opravičil.

S pismom se želi opravičiti tudi vsem zaposlenim. Svet delavcev je pozval, naj se do njegovega ravnanja opredelijo, sam pa bo spoštoval, kakršnokoli odločitev bo pristojni svet delavcev sprejel. Zavrnil pa je "zlonamerne ocene o izrečenih grožnjah", saj pravi, da to ni bil niti njegov namen niti jih ne bi mogel realizirati. V pogovoru s Škrajnarjem je Berdajs sicer večkrat poudaril, da bo naredil vse, da ga vržejo iz službe.

Spori med sindikati in posamezniki iz sindikatov in sveta delavcev so na Slovenskih železnicah vse intenzivnejši. V četrtek zvečer je generalni direktor železnic Dušan Mes za POP TV dejal, da je poslovodstvo doslej pustilo, da se zadeve odvijajo po svoje, ker zakonodaja omogoča avtonomnost teh organov in nato napovedal, da se bodo po tem posnetku stvari spremenile.

Mes pravi, da so disciplinske postopke že sprožili proti več ljudem. Posledice so lahko tudi odpovedi delovnega razmerja, je poudaril. "Takšna praksa je nedopustna in se ne bo ponovila, za takšne stvari bo treba odgovarjati," je bil jasen direktor, ki se je v imenu Slovenskih železnic opravičil vsem, ki so slišali posnetek.

