Bi bilo treba vodstvo SDH-ja bolje plačati? Kaj pravijo ekonomisti?

DIMOVSKI: IMENOVANJA ZAKULISNA, NETRANSPARENTNA



1. Odgovor na to vprašanje ni enoznačen, saj v Sloveniji nenehno problematiziramo javni sektor in nagrajevanje v njem. Predvsem pa ga je potrebno analizirali v kontekstu imenovanja ljudi na nadzorne in vodstvene položaje. Po mojem gre pri večini skladov, agencij in javnih podjetjih za osnovni problem odsotnosti povezanosti strategij, strukture, in posledično nagrajevanja. Te relacije bi bile bistveno bolj transparentne in jasne, v kolikor bi odločevalci jasno definirali strategije in cilje, tako da bi bili tudi kriteriji uspeha bolj jasni in po potrebi kvantificirani. Prav zato se je izoblikoval dualizem med formalnimi in dejanskimi določevalci, ki usmerja politiko in prakso upravljanja in vodenja v javnem sektorju.

2. Na tej osnovi bi bilo potem tudi lažje in bolj transparentno - na osnovi kriterjev meritornosti - izbirati ljudi, ki bi zasedli nadzorne in vodstvene položaje. Kandidati bi tako bili v selekcijskem procesu izbrani na osnovi strateških potreb, kar pa v Sloveniji večinoma ni primer, tako da izbira poteka precej zakulisno in netransparentno. Ta proces je ponavadi sicer "oblečen" v formalne procedure, vodijo ali usmerjajo pa ga ljudje, ki praviloma pripadajo posameznemu interesnemu krogu, ki pa ni nujno vezan na politično stranko ali koalicijo. Prav zato tudi ljudje, ki jih sicer formalno predlaga koalicija - kot je v primeru SDH - postavijo na položaj ljudi, ki ne odgovarjajo formalnim predlagateljem, ampak tistim, ki so jim dejansko odgovorni (ali hvaležni) za svoj položaj.

3. Prav zato tudi odločitve tako izbranih vodstev na oko včasih delujejo nelogične, vendar pa so popolnoma razumljive, če upoštevamo zgoraj rečeno, saj praviloma odločajo dejanski ne pa formalni odločevalci. Takšna praksa deluje dokler ne trči ob vrednote, kot se je v zgodilo v primeru SDH, ko je tudi javnost razumela, da nekaj ni v redu. Odzivi formalnih struktur so bili v bistvu bolj informativne narave, saj niso vztrajali na konsekvencah ob nameri zvišanja plač članicam uprave, ki so bile najverjetneje povezane z dogajanjem v Luki Koper. Kadrovske spremembe v Luki Koper so bile izpeljane, povečanje plač je zaenkrat zaustavljeno, vendar brez kakršnihkoli konsekvenc.

4. Ko me sprašujete za formalne ali druge kriterije upravljanja, seveda le-ti obstajajo, kot so npr. OECD standardi, ki jih je Slovenija že v preteklosti prevzela in vključila v sistem upravljanja. Vendar glede na dualizem med formalnimi in dejanskimi strukturami odločanja, služijo le kot okvir ali forma zakonitosti. Nepovezanost strategije in organizacije ter nagrajevanja pa je razlog, da ni konkretnejših dejanskih kriterijev uspešnosti vodstev. V tem kontekstu naj spomnim, da je ena od prejšnjih Vlad pred leti celo imenovala KAS (Kadrovsko-akreditacijsko komisijo), ki naj bi usmerjala in celo, v določenem delu, vodila postopke imenovanj v javnih podjetjih, skladih in ostalih institucijah. Pa se stanje ni bistveno izboljšalo. Rekel bi le, da se je verjetno le bolj zbirokratiziralo, in tudi brez kakšnega bistvenega uspeha pri kadrovanju. Sam ob tem menim, da je kadrovanje, ki na videz hoče delovati nepolitično, le farsa, saj se potem namesto formalnih struktur v kadrovanje vmešavajo interesni krogi, o čemer sem govoril zgoraj in ni jasne odgovornosti.

5. Ideja, da bi z višjimi plačami morebiti pridobili boljše kadre iz tujine, je, kot smo imeli priložnost videti na primeru DUTB-ja, precej ponesrečena. T. i. tuji strokovnjaki z vprašljivimi referencami so si dobesedno "naštimali" visoke prejemke, praktično niso odgovarjali nikomur, po končani funkciji pa so izginili iz države, skupaj z vsemi nagradami vred. Morali bi bolj verjetni in zaupati v svoje kadre, predvsem v mlajšo generacijo, in izbirati med našimi kadri, saj smo izobraževalne inštitucije izobrazile veliko število nadarjenih kadrov, ki bi lahko prevzeli vodenje katerekoli institucije v državi. Poleg tega pa imamo v Sloveniji celo vrsto ljudi, ki so se izobraževali v tujini.

6. Kot zaključek bi rekel naslednje: celotno dogajanje okoli SDH-ja je le ilustracija prakse, ki deluje v Sloveniji, z izjemo, da je prišla v javnost zaradi nerazumnih zahtev vodstva in nadzornikov po zvišanju plač. Nekonsekventost delovanja formalnih struktur kaže na to, da tudi v tem primeru niso bile dejanski odločevalec. Ko se bo vihar polegel, se bo ta zgodba nadaljevala, kot so si dejanski odločevalci zamislili v tem in tudi drugih primerih.