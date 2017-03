Bill Gates ostaja najbogatejši Zemljan; Trump na 544. mestu

Najmlajši milijarder John Collison

20. marec 2017 ob 18:17

New York - MMC RTV SLO/STA

Ameriška revija Forbes je objavila lestvico najbogatejših Zemljanov. Na vrhu že četrto leto zapored ostaja soustanovitelj Microsofta Bill Gates.

Gates ima premoženje v vrednosti 86 milijard ameriških dolarjev, kar je devet milijard več kot lani. Gates je bil na vrhu Forbesove lestvice 18-krat v zadnjih 23 letih.

Na drugo mesto se je z lanskega tretjega povzpel ameriški vlagatelj Warren Buffett (86) s 75,6 milijarde dolarjev, na tretjem pa izvršni direktor spletnega trgovca Amazon Jeff Bezos (53), ki ima pod palcem 72,8 milijarde dolarjev.

Peti je izvršni direktor družbenega omrežja Facebook Mark Zuckerberg (32) s premoženjem v vrednosti 56 milijard dolarjev, kar je 11,4 milijarde več kot lani. Zuckerberg se je tokrat prvič uvrstil med prvo peterico, potem ko je lani prvič prišel med prvih deset.

Iz prve peterice pa je po več kot desetih letih prvič izpadel mehiški telekomunikacijski tajkun Carlos Slim Helu (77), čigar premoženje se je sicer od lani povečalo s 50 na 54,5 milijarde dolarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se je pred vstopom v politiko ukvarjal z nepremičninami, je s 3,5 milijarde dolarjev premoženja na 544. mestu. V zadnjem letu je izgubil več kot sto mest.

Največ milijarderjev v ZDA, sledita Kitajska in Nemčija

Na letošnjem seznamu je 195 novincev, od tega največ, 76, iz Kitajske. Največ milijarderjev - 565 - je sicer v ZDA, sledijo Kitajska s 319 milijarderji, Nemčija s 114, Indija s 101.

Najmlajši milijarderki sestri Andresen iz Norveške

Najmlajši milijarder, ki se je do bogastva dokopal sam, je soustanovitelj aplikacije Stripe za spletna plačila Irec John Collison, ki je star 26 let. Le dva meseca starejši je ustanovitelj Snapchata Evan Spiegel. Sicer pa sta drugo leto zapored najmlajši milijarderki Norvežanki, 20-letna Alexandra Andresen in njena 21-letna sestra Katharina Andresen, in sicer zaradi deleža v tobačnem imperiju svojega očeta. 56 milijarderjev je mlajših od 40 let.

Forbes je tokrat prvič naštel več kot 2.000 milijarderjev, tudi povečanje njihovega števila - za 233 glede na lani - je največje, odkar jih je Forbes pred 31 leti začel spremljati. Povečalo se je tudi skupno premoženje milijarderjev, in sicer za 18 odstotkov, na 7.670 milijard dolarjev.

Revija Forbes objavi seznam vsako leto v svoji tiskani izdaji, na svoji spletni strani pa ima seznam, ki ga redno aktualizira. Ocene oblikuje na podlagi sledenja lastništva delnic in nepremičnin ter luksuznih predmetov, kot so jahte in umetniška dela. Seznam večinoma temelji na javno objavljenih informacijah in tako ni nujno točen.

A. V.