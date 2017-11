Bitcoin presegel rekordnih 11.000 dolarjev, nato v 24 urah padel za petino

Prais: "Slovenija ena vodilnih kripto držav v svetu"

30. november 2017 ob 22:21

London,Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kriptovaluta bitcoin je svojo rekordno vrednost dosegla v sredo, ko je bil digitalni kovanec vreden kar 11.395 dolarjev (9.575 evrov). V naslednjih 24 urah je zaradi ponorelih naložb vrednost valute padla kar za petino.

V naslednji uri po padcu za petino vrednosti je vrednost ponovno narasla na okoli 9.400 dolarjev. "Bitcoin je nagnjen k divjim nihanjem, deloma zato, ker ni dobro reguliran in ker ni toliko trgovcev," za BBC razlaga Garrick Hileman iz poslovne šole na univerzi v Cambridgeu.

Mnogi bančniki opozarjajo, da bitcoin ni uradna valuta, da zanjo ne stojijo banke in vlade ter da so zato naložbe tvegane. "Bitcoin je bliže blagu kot valuti," meni namestnik guvernerja Bank of England Jon Cunliffe. "Nekaj, kar se preko noči spremeni za dvajset odstotkov, ne izgleda kot valuta. To je sredstvo za goljufije," je za Guardian fluktuacije bitcoina komentiral tudi direktor investicijske banke Goldman Sachs Lloyd Blankfein.

Na svojem vrhuncu v sredo je bitcoin dosegel več kot tisoč odstotno zvišanje vrednosti v primerjavi z začetkom leta, ko je bil vreden okoli tisoč dolarjev. V času pisanja tega prispevka je bitcoin vreden 9.525 dolarjev (8.006 evrov)

Vsak dan 3.600 novi kovancev

Dnevno je preko zapletenih računalniških procesov po poročanju BBC-ja ustvarjenih okoli 3.600 novih bitcoinovih kovancev. Digitalno valuto nekateri uporabljajo za spletno nakupovanje, saj vse več podjetij, med njimi Microsoft, omogočajo plačevanje z digitalnimi kovanci. Velika večina ljudi bitcoin sicer vidi kot naložbeno priložnost.

"Kriptosvet zahteva preživetveni nagon"

Medtem v Sloveniji poteka podjetniški dogodek Cofound.it Playoffs, na katerem je kot predavatelj nastopil tudi David Prais, ki se ukvarja s podjetniškimi pospeševalniki. Slovenijo je označil za eno vodilnih kripto držav v svetu. "Vpletenost v kriptosvet zahteva preživitveni nagon, v tebi pa mora biti nekoliko upornika", je poudaril Prais, in Slovenci po njegovem mnenju to uporništvo imajo.

"V ta prostor sedaj hitijo tudi regulatorji, ker so spoznali, da ne gre le za trenutni trend ter da teh 300 milijard dolarjev in več v kriptovalutah ne bo kar izginilo," je dejal Prais. Po njegovih besedah je v kriptosvetu aktivnih že približno 14 milijonov ljudi, v prihodnje pa se bo ta številka še bistveno povečala.

J. R.