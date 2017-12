Bitcoin v enem tednu izgubil kar tretjino vrednosti

Je kriptomanija izgubila zagon?

22. december 2017 ob 16:33

London - MMC RTV SLO

Bitcoin svojim vlagateljem še naprej zagotavlja obilico vznemirjenja. Ta teden je ta kriptovaluta padla kar za tretjino rekordne vrednosti 20.000 dolarjev.

Samo danes je bitcoin izgubil že dobrih 14 odstotkov vrednosti in je padel na 13.419 dolarjev. To je za bitcoin najslabši teden po letu 2013, navaja BBC.

Kljub temu pa je to še vedno leto bitcoina, saj je bila njegova vrednost še januarja le 1.000 dolarjev.

"Manični rasti, ki jo poganja čredni nagon, bo s spremembo čustvenega naboja do bitcoina sledil padec," je napovedal Charles Hayter, ustanovitelj in direktor spletne strani Cryptocompare. Hayter meni, da bo veliko ljudi začelo unovčevati spektakularne zaslužke, ki so jih imeli v letu dni z bitcoinom.

Zlovešča svarila

Bitcoin je v zadnjih tednih pridobil nekaj legitimnosti, potem ko sta dve večji borzi v ZDA začeli trgovati z bodočimi pogodbami v bitcoinih.

A regulatorji po vsem svetu vse bolj svarijo pred naložbami v bitcoinih. Izvor bitcoinov je namreč težko razumljiv, njegova nihanja so ekstremna, njihova uporaba kot valuta je omejena, so pa zelo privlačni za pranje denarja in kriminalce, opozarjajo.

Guverner danske centralne banke je zato trgovanje z bitcoinom ta teden označil za "smrtonosno" tveganje.

K. S.