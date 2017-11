Bitcoinovska norija: za kriptokovanec 10 tisoč dolarjev!

Nevarna igra - je pričakovati večji padec?

28. november 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rekordno zanimanje za nakup bitcoinov s kreditno kartico naj bi bil znak, da je bitcoin, za katerega je treba od danes odšteti že petmestno dolarsko vsoto, vstopil v zadnjo in najbolj noro fazo bikovskega trga.

Čeprav se je še pred kratkim zdelo malo verjetno, da bo bitcoin že letos dosegel 10 tisoč dolarjev, je danes okrog poldneva na nekaterih menjalnicah padel tudi ta mejnik. Pred točno letom dni je bil bitcoin vreden dobrih 700 dolarjev, danes je treba zanj odšteti 14-krat več. Trgovec s kriptovalutami Rok Benkovič (Cripto Trade Academy), ki je to jesen (ko je bila cena bitcoina pod 5.000 dolarji) v pogovoru za MMC napovedal, da bo bitcoin v kratkem dosegel 8.000 dolarjev, je presenečen, da je rast tako nagla: "Pričakoval sem, da bo šlo bolj počasi, a trenutno bitcoin res nezadržno raste. Pri okrogli številki 10 tisoč dolarjev je treba biti pazljiv, ker gre za velik psihološki mejnik. V kratkem pričakujem popravek."

Vrednost bitcoina za nekatere nič, za druge milijon

Medtem ko je Jamie Dimon iz banke JP Morgan septembra za bitcoin povedal, da je prevara in da je njegova vrednost pravzaprav nič dolarjev, nekateri razmišljajo precej drugače. Analitik pri banki Saxo Bank vidi bitcoin v desetih letih pri vsaj 100 tisoč dolarjih, John McAfee (znan po protivirusnem programu McAfee) je ciljno vrednost nastavil na 500 tisoč dolarjev, kar naj bi se zgodilo že v treh letih, bitcoinovski podjetnik iz družbe Xapo Wences Casares pa je šel še korak dlje, saj meni, da bo bitcoin dosegel milijon dolarjev. Kdaj, ni razkril.

Bodo vlada dovolile ali prepovedale bitcoine?

"Te številke se mi zdijo malce neverjetne," pravi Rok Benkovič, ki pa se mu vseeno zdi, da je še možnost za rast bitcoina: "Če pogledamo, koliko ljudi uporablja bitcoin, je še precej potenciala. Odvisno bo predvsem, ali bodo vlade po svetu sprejele bitcoin ali ne. Bitcoin skratka lahko še precej zraste, bodo pa vmes tudi večji popravki. Previdno bo treba vstopati in ob njegovi rasti pobrati dobiček." Kaj pa črn scenarij, pok balona in strmoglavljenje pod 1.000 dolarjev? "Če bi prišlo do velikih prepovedi bitcoina, tudi to ni nemogoče, v nasprotnem primeru pa se mi takšen padec zdi pretiran."

Vedno več nakupov s kreditno kartico

V "kriptoigro" se vključuje vedno več špekulantov po vsem svetu, ki jih je premamila zgodba o izjemni letošnji rast. Ali so dovolj poučeni in se zavedajo vseh tveganj, jih niti ne zanima, pomembno je, da "tečaj samo raste" in da je znanec mastno zaslužil. Pok balona utegne biti boleč. V Googlovem iskalniku je besedna zveza "kupi bitcoin s kreditno kartico" iskana, kot še nikoli, res pa je, da ta fraza pomeni samo tri odstotke celotnega zanimanja za vse, kar je povezano z bitcoinom, to vznemirljivo kriptovaluto, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov (blockchain), njena tržna kapitalizacija pa znaša že 165 milijard dolarjev.

Evropski delniški trgi najbolj privlačni

Vlaganje v delniške trge se zdi ob tako nori rasti bitcoina resnično dolgočasno, a tudi tam se pojavljajo pomisleki, da so vrednotenja previsoka, potem ko vodilni delniški indeksi skoraj iz tedna v teden postavljajo rekorde, newyorški Dow Jones pa je letos pridobil že 20 odstotkov. Je trg še privlačen, enega od slovenskih finančnikov, ki noče biti imenovan: "Evrsko območje zaradi nadpovprečne rasti ostaja najbolj privlačno za delniške naložbe, sledita Japonska in Švica. Pred kratkim pa so se pojavile spremembe glede napovedi prihodkov večjih korporacij, vendar - zaradi prilagodljive politike ECB-ja bodo rezultati podjetij še naprej pozitivni."

Tomaž Okorn