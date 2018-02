Bloomberg: NLB odplačuje izgubljene tožbe na Hrvaškem

Tožbe hrvaških bank zaradi deviznih vlog nekdanjih varčevalcev LB-ja

19. februar 2018 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nova Ljubljanska banka (NLB) je neuradno izplačala nekaj več kot 6,1 milijona kun (813.000 evrov) hrvaškim bankam po dveh pravnomočno izgubljenih tožbah na pristojnem zagrebškem sodišču, ki obravnava gospodarske zadeve.

Hrvaško ministrstvo za finance je po poročanju ameriške agencije Bloomberg potrdilo, da je NLB izplačal denar po dveh pravnomočno izgubljenih tožbah na hrvaških sodiščih. Pri tem niso navedli niti zneskov niti tega, katerim bankam na Hrvaškem je slovenska banka nakazala denar.

Neuradno gre za pravnomočno sodbo iz februarja 2017, ki je vredna 3,5 milijona kun (467.000 evrov), in za pravnomočno sodbo iz oktobra lani, ki določa, da mora slovenska banka plačati nekaj več kot 2,6 milijona kun (346.000 evrov).

Bloomberg poudarja, da izplačilo dveh pravnomočnih sodb predstavlja precedens. Kaže tudi, da bodo verjetno plačali tudi druge morebitne terjatve hrvaške strani.

27 tožb proti NLB-ju

Zagrebačka banka (Zaba) in Privredna banka Zagreb (PBZ) sta med letoma 1994 in 1996 vložili 27 tožb proti LB-ju in NLB-ju zaradi deviznih vlog nekdanjih varčevalcev zagrebške podružnice LB, ki so prenesli svoj denar na 25 hrvaških bank. Po slovenskih virih naj bi približno 76.000 hrvaških državljanov svoje devizne prihranke preneslo na hrvaške banke, največ denarja pa sta izplačala PBZ in Zaba.

V preteklih več kot dveh desetletjih so 27 primerov združili v 15 postopkov, ki potekajo na hrvaških sodiščih. V treh postopkih so bile sprejete pravnomočne odločitve, ena v korist slovenskih bank, dve pa v korist tožnikov.

G. C.