Bo Islandija kot prva odpravila plačne razlike?

Osnutek ima podporo tako koalicije kot opozicije

5. april 2017 ob 16:20

Reykjavik - MMC RTV SLO

Islandski parlament preučuje osnutek zakona, po katerem bi morala podjetja dokazati, da svoje zaposlene plačujejo enako, ne glede na spol, starost ali veroizpoved. Vlada skuša z zakonom, ki bi postal sploh prvi tovrstni na svetu, zapolniti plačno vrzel med moškimi in ženskami.

Tistim podjetjem, ki se ne bi ravnali po zakonu, pretijo revizije in globe, poroča BBC.

Po podatkih indeksa Svetovnega gospodarskega foruma ima Islandija najmanjšo plačno razliko med spoloma, sledijo Norveška, Finska in Švedska. Kljub temu razlika še vedno ostaja 17-odstotna.

Zakonski osnutek podpirata tako desnosredinska koalicija kot tudi opozicija.

Zakon, ki bi se nanašal na javni in zasebni sektor, bi prepovedoval vsakršno diskriminacijo, ne le spolno, ampak tudi rasno, versko in starostno ter na podlagi invalidnosti in spolne usmerjenosti. "Zakon predvideva, da podjetja in ustanove določene velikosti, z najmanj 25 zaposlenimi, izdajo potrdilo o svojih programih enakih plač," je povedal Thorsteinn Viglundsson, minister za socialo in enakost.

Uporne Islandke

O predlogu bo zdaj razpravljal parlament, če pa bo sprejet, bo stopil v veljavo januarja 2018. V islandskem parlamentu je skoraj 50 odstotkov poslancev žensk, že leta 2012 pa so v državi sprejeli določene ukrepe za enake plače. A mnogi še vedno menijo, da je bilo storjeno premalo.

Oktobra lani je tako na tisoče žensk predčasno zapustilo delovna mesta in se podalo na ulice prestolnice Reykjavik, da bi protestirale proti nižjim plačam. Še odločnejše so bile na veliki ženski stavki leta 1975, ko en dan sploh niso odšle v službo, niso opravljale gospodinjskih del, vzgojo otrok pa prepustile moškim.

K. S.