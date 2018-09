Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Luka Koper. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Bo Luka kmalu postala Natova stalna logistična točka?

Kacin: Denar leži na cesti

5. september 2018 ob 19:11

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, TV Koper-Capodistria

Koprsko pristanišče utegne postati pomembna Natova logistična točka za transport vojaške opreme v okviru menjave Natovih sil v Evropi. O konkretnih zneskih posla ne želi govoriti nihče.

Italija, Avstrija, Madžarska – stresna politična okolica. Rusija – latentna napetost in nepredvidljiva nevarnost. Hitroodzivna mobilnost Natovih sil v Evropi je na preizkušnji bolj kot kadar koli. In tu vstopi Slovenija. Ozemeljsko kratka in v očeh vojaškega sveta stabilna. Idealna za vlogo resne in ekskluzivne transportne žile za ameriške vojake, oborožitev in opremo.

"Treba je s preizkusi vojaške mobilnosti, s pravimi vojaškimi transporti, preveriti, kaj sploh ta infrastruktura dopušča, in kako hitri so ti premiki," je povedal slovenski stalni predstavnik pri zvezi Nato Jelko Kacin.



Skeniranje slovenske infrastrukture poteka že od pomladi. Kot nam je povedal predsednik uprave Slovenskih železnic Dušan Mes, je nemški logist Schenker že pred poletjem preverjal vzdržljivost in prepustnost železniške proge, predorov, nosilnost nadvozov in mostov.

Konkretno ponudbo pa že imajo v Luki Koper. Od marca letos, ko jih je obiskala ekipa ameriške vojske in našega obrambnega ministrstva, so nam pisno razkrili na MORS-u. Prva rotacija ameriških sil na Poljskem naj bi se zgodila že to jesen, druga takoj prihodnje leto. A po naših informacijah v Luki sprva niso kazali velikega zanimanja, da bi redni tovor umikali in prilagajali vojaškemu.

"Dejstvo je, da smo v pristanišču v zadnjih letih – ne samo v zadnjem času – precej polni, kar se tovora tiče. Treba je seveda vse te stvari skoordinirati, da bi lahko večje količine tudi ustrezno in pravočasno pretovorili," je povedal predstavnik za stike z javnostmi v Luki Koper Sebastjan Šik.



Zdaj so v Luki za. So v nadaljevanju naredili diplomatsko-politično uslugo državi, ki Natu seveda ne more zapreti vrat? Ali jih je res premamila finančna plat zgodbe? "Načeloma bi lahko rekli, vsi taki projektni tovori so tudi s finančnega vidika zanimivi za podjetje," se je odzval Šik.



Ne o konkretnih zneskih posla ne o velikosti načrtovanih kontingentov ne želi govoriti nihče. O predvidenih koristih pa: lahko bi obnovili tire, mostove, nadvoze.

"To je zagotovo priložnost, kjer lahko na ta način Slovenija dobi dodatna sredstva iz evropskega proračuna za investicije v lastno infrastrukturo. Verjamem, da bo predsednik vlade prepoznal pomen te priložnosti, da bomo znali pobrati denar, ki leži na tleh," je pozval Kacin.



In ne leži ga malo. Za gradnjo in posodobitev evropske infrastrukture do leta 2027 je EU namenil rekordnih 30 milijard evrov. Da bi jo ponekod primerno nadgradili tudi za vojaške potrebe, je predvidenih več kot šest milijard evrov. Natu se očitno mudi, jesen je že, rotacija vojske je pred vrati. Slovenija se mora hitro odločiti. Če se nam bo še prej sploh uspelo zmeniti na domačem parketu. Ker, priznali ali ne, smo mojstri zavoženih projektov.

Eugenija Carl, TV Slovenija