Bo Računsko sodišče lahko revidiralo poslovanje Banke Slovenije?

Računsko sodišče bo lahko izdalo le nezavezujoče priporočilo

20. april 2017 ob 18:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je sprejela predlog novele zakona o Banki Slovenije, ki Računskemu sodišču omogoča presojo smotrnosti in pravilnost poslovanja Banke Slovenije.

Vlada je po večkratnih pozivih in poskusih, da bi Računsko sodišče bedelo nad poslovanjem in delovanjem Banke Slovenije, le sprejela predlog novele zakona, v katerem določa pravila za revidiranje. Obstoječi zakon o Računskem sodišču in novela zakona o bančništvu namreč ne predpisujeta pravil, ki morajo biti pri tovrstni reviziji upoštevana, da ni kršeno načelo neodvisnosti Banke Slovenije.

Računsko sodišče bo lahko po predlogu revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Banke Slovenije ter tistih nadzorniških odločitev, ki so vodile v porabo javnega denarja. Revizijo bo lahko opravilo za 10 let nazaj, se pravi tudi zadnjo državno dokapitalizacijo bank.

Računsko sodišče pa ne bo smelo revidirati izvajanja denarne politike, uporabe in razlage prava in praks nadzora, revizija prav tako ne bo smela posegati v pristojnosti banke, ki jih opravlja kot sestavni del evropskega sistema centralnih bank.



Čaka jih še prepričevanje Banke Slovenije

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je dejal, da je predlog novele zakona usklajen koalicijsko, po njegovih informacijah je v sozvočju tudi z Računskim sodiščem. Vendar pa se ECB in Evropsko računsko sodišče ne strinjata glede vseh vidikov revidiranja, poleg tega pa bodo verjetno morali prepričevati tudi Banko Slovenije, je pojasnil Božič.

Računsko sodišče bo lahko v svojih ugotovitvah podalo le nezavezujoča priporočila Banki Slovenije, ta pa ni zavezana podati odzivnega poročila. Vendar mora neupoštevanje priporočil Računskega sodišča obrazložiti in s tem seznaniti Računsko sodišče, to obrazložitev pa objaviti tudi v letnem poročilu.

Računsko sodišče prav tako ne bo moglo predlagati razrešitve članov Sveta Banke Slovenije ali smelo posegati v pristojnosti neodvisnih zunanjih revizorjev Banke Slovenije.

A. Č.