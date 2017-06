Bo Sberbankov delež v Mercatorju odkupila država?

Preostali lastniški delež ni pod vprašajem

20. junij 2017 ob 15:36,

zadnji poseg: 20. junij 2017 ob 20:21

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Spremembe v lastniški strukturi Mercatorja nimajo posledic za stabilnost poslovanja, so v podjetju pospremili novico, da je Sberbank začel postopke za zaplembo 18,53-odstotnega deleža Mercatorja. Ga bo kupila država?

V Agrokorju so danes potrdili navedbe, da je Sberbank lahko začel zaplembo lastniškega deleža Mercatorja zato, ker je v lasti družbe Agrokor Investments, ki je v neposredni in 100-odstotni lasti Ivice Todorića. Ta je namreč ta delež pri Sberbank zastavil kot zavarovanje pri najemu posojila, so pojasnili v Agrokorju.

Po neuradnih informacijah TV Slovenija država že preigrava možnost, da bi Sberbankov delež Mercatorja kupil Slovenski državni holding ali pa celo Petrol. Tudi Aleš Lokar iz KD skladov je za TV Slovenia ocenil, da bodo zagotovo še kakšni poskusi, da Mercator preide pod državno okrilje oz. da se vsaj najde politično sprejemljiv kupec.

Preostali lastniški delež v Mercatorju, torej 69,57 odstotka, pa ni pod vprašajem, saj je v lasti družbe Agrokor in zanj velja zakon o postopku izredne uprave, po katerem zaplembe niso mogoče, so še dodali v Agrokorju.

Finance, ki so se sklicevale na agencijo Bloomberg, so v ponedeljek poročale, da bo Sberbank skoraj petinski delež Mercatorja po zaplembi obdržal do konca meseca, nato pa naj bi ga prodal. Na borzi je vreden 40 milijonov evrov, medtem ko je Agrokor ob Mercatorjevem prevzemu zanj odštel približno 97 milijonov evrov.

A. Č.