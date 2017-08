Bodo pritožbe na okoljevarstveno soglasje pregnale Magno na Madžarsko?

Župan občine Hoče - Slivnica upa, da bo Magna ostala zavezana Sloveniji

22. avgust 2017 ob 17:52,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 17:55

Med 12 stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja so pritožbo kot zelo verjetno napovedali v organizaciji Umanotera. Pritožbo pa so tudi napovedali v slovenskem E-forumu, saj menijo, da bo poraba pitne vode prevelika.

Po preučitvi dokumentacije so pri Umanoteri napovedali, da se bodo "zelo verjetno pritožili," kot glavni razlog za pritožbo pa je Andrej Gnezda iz Umanotere navedel oceno glede napovedanih izpustov iz prometa in njihov vpliv na kakovost zraka in javno zdravje. Medtem je, kot smo včeraj že poročali, Magna prejela gradbeno dovoljenje za gradnjo na Madžarskem, le 50 kilometrov od Lendave.

So pa pritožbo napovedali v slovenskem E-frorumu saj menijo, da bo Magna porabila več pitne vode, njeno delovanje pa bo imelo večje vplive na zrak, kot pa je zapisano v soglasju. Gorazd Marinček z E-Foruma je za TV Dnevnik dejal, da je vplivno območje Magnine lakirnice določeno le nekaj 100 metrov od gradbene parcele. Pritožbo pa nameravajo poslati prihodnji teden, saj menijo, da je potrebno opozoriti na vrzeli v dovoljenju.

"Pritožba ne bo zavlekla postopka"

Marinček je obenem dejal, da pritožba ne pomeni nujno tudi, da se bo postopek zavlekel, kar bi najverjetneje pomenilo tudi slovo Magne od Hoč, saj Magna potrebuje gradbeno dovoljenje že septembra. Marinček pa ob tem opozarja, da lahko pritožbeni organ na pritožbo odreagira tudi vi enem dnevu.

Poleg Umanotere so stranski udeleženci v postopku izdaje okoljevarstvenega še Občina Miklavž na Dravskem polju, Rado Lobnik iz Orehove vasi, Inštitut za politike prostora, društvo Focus, Inštitut za trajnostni razvoj, društvo Ekologi brez meja, Cipra Slovenija, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Zveza ekoloških gibanj (ZEG), Društvo za ekonomiko energetike in ekologijo ter Alpe Adria Green.

ZEG in Ipop se ne nameravata pritožiti

Da se na soglasje ne bodo pritožili, so že napovedali v Zvezi ekološki gibanj, saj so po razgovoru z vodstvom Magne Steyr razčistili vse dileme, obenem pa dobili tudi "zadovoljive strokovne odgovore in zagotovila, da bo objekt varen za delavce in bivanje v neposredni bližini," je dejal Karel Lipič.

V Inštitutu za politike prostora medtem poudarjajo, da imajo glede investicije še vedno pridržke. Vseeno pa ocenjujejo, da nadaljnje vztrajanje v postopkih ni več produktivno z vidika ciljev trajnostnega urejanja prostora, za katerega si prizadevajo, zato se na odločitev Arsa ne bodo pritožili. O morebitni pritožbi se bodo še odločili v društvu Focus in društvu Ekologi brez meja.

Soršak: Skoraj vsi udeleženci so iz Ljubljane

Potem ko je Magna Steyr že dobila delno gradbeno dovoljenje v mestu Zalaegerszeg na Madžarskem, je župan občine Hoče – Slivnica Marko Soršak dejal, da upa na Magnino zavezanost gradnji obrata v Sloveniji. "Neformalno sem tudi jaz dobil informacijo, da so tam dobili delno gradbeno dovoljenje. Torej, ne za celotno tovarno, ampak le del. Kateri del, ne vem. Rečeno je bilo, da bodo vztrajali pri nas še septembra, in v to še vedno verjamemo," je dejal Soršak.



Agencija za okolje je 10. avgusta avstrijsko-kanadskemu avtomobilskemu velikanu Magni izdala okoljevarstveno soglasje za lakirnico v Hočah, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko bo odločba vročena vsem 12 udeležencev v postopku, bo začel teči 15-dnevni rok za oddajo pritožb na odločitev agencije za okolje. Po besedah Soršaka sta iz tega dela Slovenije udeleženca le Občina Miklavž na Dravskem polju in kmet Rado Lobnik, ki se po njegovih informacijah nista in tudi ne nameravata pritožiti. "Obstaja samo še deset društev, ki pa so vsa registrirana v Ljubljani," je pojasnil.

Lokalni deležniki se ne bodo pritožili

V Miklavžu so bili zaskrbljeni zaradi vpliva Magninega obrata na kanalizacijski sistem, a so bili po podpisu memoranduma o sodelovanju in prizadevanju za izvedbo omilitvenih ukrepov pri umeščanju industrijskega obrata v prostor z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom pomirjeni. "Nismo se pritožili, ker imamo memorandum, ki smo ga podpisali z vlado, ki tako garantira, da bodo naše zahteve realizirane," je povedal miklavški župan Leopold Kremžar.

Hoški kmet Lobnik je občini Hoče – Slivnica že prodal okoli osem hektarjev svojih zemljišč, ki so predvidena za gradnjo lakirnice, ter bo poslej kmetoval na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč v občini Rače, ki jih je imela prej v najemu Perutnina Ptuj.

