Bodo v primeru črnega scenarija Agrokor reševali kot so italijanski Parmalat?

Ministrica poudarja, da zakon ni namenjen izključno Agrokorju

24. marec 2017 ob 17:32

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška vlada pripravlja zakon za reševanje delovnih mest in dobaviteljev v primeru uresničitve črnega scenarija za prezadolženi Agrokor. Zgledovali naj bi se po Italijanih.

Hrvaška ministrica za gospodarstvo Martina Dalić je na petkovi izredni novinarski konferenci potrdila medijske navedbe, da vlada intenzivno pripravlja načrt zakona s katerim "nameravajo zavarovati hrvaško gospodarstvo v primerih, ko sistemsko pomembna podjetja ne morejo sama rešiti poslovne težave s katerimi se soočajo".

Poudarila pa je, da zakon ni namenjen posebej Agrokorju ali njegovemu vodji in lastniku Ivici Todoriću, temveč je mišljen vsa hrvaška podjetja, ki se bodo soočale s krizo poslovanja. Kot merili za izvajanje zakona je izpostavila najmanj 8.000 zaposlenih ter najmanj milijardo kun (okoli 135 milijonov evrov) dolgov, ki jih ne morejo poplačati.



"Zakonski okvir bo urejal postopek, ki v omejenem časovnem obdobju zagotavlja pogoje za prestrukturiranje družbe ob pravični obravnavi vseh upnikov. Obenem se uresničujejo pravni pogoji, da se v najkrajšem možnem roku od začetka postopka ustvarijo pogoji za izplačilo dobaviteljev in nemoteno poslovanje podjetja, medtem ko poteka finančno, lastniško in poslovno prestrukturiranje,", je pojasnila.

Dodala je, da zakon ne predvideva, da bo država vstopila v lastništvo družbe temveč bo nepristranski nadzornik postopka. Več podrobnosti je napovedala za prihodnji teden. Potrdila je tudi, da pri izdelavi zakona primerjajo podobne rešitve iz Italije, Avstrije in Francije.



Todorić poslušal ministrico

Jutarnji list je namreč poročal, da ima vlada pripravljen osnutek zakona, ki bi ga uveljavila kot skrajni ukrep, če bi se razmere v koncernu naglo poslabšale. Pravni okvir za reševanje Agrokorja po pisanju časnika sledi italijanski zakonodaji, ki so jo sprejeli, ko se je zlomila živilska korporacije Parmalat.



Dalićeva se je zaradi razmer v Agrokorju v začetku tedna srečala tudi s predstavniki dobaviteljev in jim dala vedeti, da jih vlada v njihovih prizadevanjih podpira. Prav na njeno pobudo naj bi se prvi moža Agrokorja Ivica Todorić v ponedeljek srečal s hrvaškimi dobavitelji, poročajo hrvaški mediji, omenjeno srečanje pa je potrdila tudi Dalićeva.

Rusi že postavili pogoje

Potem ko so največje upnice hrvaškega koncerna Agrokor, to so banke, v največji meri ruski Sberbank in VTB, v sredo ocenile, da Agrokor v prihodnjih treh mesecih potrebuje 2,7 milijarde kun (365 milijonov evrov) za zagotavljanje likvidnosti, naj bi Sberbank predstavil pogoje za nadaljnje financiranja.

Po navedbah Jutarnjega lista, naj bi od vlade zahteval zagotovila, da Agrokor ne bo končal v stečaju, od dobaviteljev, da bodo nadalje oskrbovali Agrokorjeve trgovine in z njim sklenili dogovor glede starih terjatev, od hrvaških bank refinanciranje Agrokorjevih obveznosti, od Agrokorjevega lastnika Todorića pa soglasje k predlogu prestrukturiranja družbe in k ostrim varčevalnim ukrepom.



Agrokor zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji, ter ima 5.000 dobaviteljev in je zaradi tega, čeprav je v zasebni lasti, preveč pomemben igralec, da bi pustili, da se zruši.

A. Č.