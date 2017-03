Bomo pri nakupu NLB-ja lahko sodelovali tudi državljani?

Prvi krog predstavitve NLB-ja morebitnim vlagateljem je minil. Kolikšno je bilo zanimanje, ni znano. Več bo jasno aprila, naj bi pa prospekt vseboval možnost sodelovanja malih vlagateljev.

Po naših informacijah na Slovenskem državnem holdingu (SDH) v teh dneh končujejo pripravo prospekta za privatizacijo NLB-ja. Namero za kotacijo naj bi predvidoma objavili v začetku aprila, zato se s pripravo ključnega dokumenta za prodajo naše največje banke že malce mudi. V prospektu naj bi bilo med drugim opredeljeno, ali lahko pri nakupu NLB-jevih delnic sodelujejo tudi domači mali delničarji, in če da, pod kakšnimi pogoji. Stališča v zvezi s tem so precej deljena.



Zagovorniki trdijo, da bi del od 75 odstotkov NLB-ja vsekakor morali ponuditi tudi slovenskim državljanom, češ, da gre za našo največjo banko, zato bi kot taka morala med drugim kotirati tudi na Ljubljanski borzi. Nasprotniki pa so prepričani, da bi bilo zanimanja za nakup med državljani odločno premalo, zato stroški povezani s tem niso upravičeni. Kot dokaz za to, pa navajajo izbris imetnikov delnic in obveznic v NLB pred dobrimi tremi leti v okviru bančne sanacije.



Ne glede na to, kako se bodo odločili v SDH-ju glede malih delničarjev, med poznavalci že kroži prepričanje, da se utegnejo med finančnimi skladi, ki bodo kupovali NLB-jeve delnice, poleg tujih zagotovo znajti tudi slovenski, omenja se predvsem Zavarovalnico Triglav, pa Modro zavarovalnico in Savo Re ter nekatere pokojninske sklade.

