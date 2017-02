Bomo pri položnicah za elektriko plačevali en evro več?

Novela bi vpeljala "inovativni prispevek"

5. februar 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Očitno bodo računi za porabljeno električno energijo v Sloveniji kmalu višji: izgubo Termoelektrarne Šoštanj bomo najverjetneje pokrili z novim prispevkom.

Novela energetskega zakona, ki predlaga novi prispevek, bi v najslabšem primeru povzročila, da bi moralo vsako gospodinjstvo plačevati en evro na mesec več, trdi ministrstvo za infrastrukturo.

Novela namreč vpeljuje "inovativni prispevek", imenovan prednostno dispečiranje. Nizke tržne cene električne energije trenutno namreč ne omogočajo pokrivanja stroškov - in tu pridemo na vrsto davkoplačevalci. Sklep se bo aktiviral le ob padanju tržnih cen.

"Na ministrstvu smo instrument pripravili, se pravi ta ukrep prednostnega dispenčiranja, ne vemo pa, kdaj bo začel veljati, ker je to odvisno od državnega zbora," pojasnjuje Klemen Potisek, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo.

Bodo s sprejemanjem zakona spet pohiteli?

A očitno se mudi. Najprej je bil rok za javno obravnavo omejen le na pet dni, po opozorilih naše televizije pa so ga popravili. Zdaj so pripombe mogoče do 7. marca, ne le do 7. februarja.

Danes z ministrstva odgovarjajo, da je v njihovem interesu, da so zakoni deležni čim širše javne obravnave in da je v tem primeru prišlo do nenamerne tipkarske napake. A Greenpeace v Sloveniji trdi, da je nesprejemljivo, da se je taka napaka sploh pojavila. "Napaka je bila lahko popolnoma administrativna, ampak to ne more oprati krivde, da so vedeli, da gre za zelo občutljivo zadevo in da bi se ta morala peljati drugače. In zdaj tega dvoma, ali je bilo namerno ali ne, ne bo mogoče izbrisati vse do konca," opozarja Nina Štros, vodja Greenpeacea v Sloveniji.

Upajo še, da se bo zakon zdaj sprejemal po normalnem in ne skrajšanem postopku ter da se ne bo spet mudilo.

Ob vsem tem pa se poraja vprašanje, zakaj bomo spet porabniki električne energije - torej vsi mi - morali kriti izgube, ne pa elektroindustrija sama.

VIDEO Višje položnice za elektriko?

T. H., Tjaša Potisk/TV Slovenija