Bonitetna agencija S&P izboljšala napovedi za NLB

Skupina NLB je v devetih mesecih letos ustvarila 158,3 milijona evrov čistega dobička

14. december 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bonitetna agencija Standard and Poor's (S&P) je danes potrdila dolgoročno kreditno oceno za NLB pri BB+, pri tem pa je napovedi spremenila iz "v razvoju" na "pozitivne". Kot so sporočili iz banke, ocena S&P-ja temelji na dobrem poslovanju banke in njeni delni privatizaciji.

Pred tednom dni je, ob podobnih razlogih, bonitetna hiša Moody's oceno NLB-ja izboljšala za dve stopnji, z Ba1 na Baa2, in ob tem ohranila pozitivne obete za naprej. Kot glavni razlog za zvišanje ocene so navedli konkreten napredek v postopku privatizacije banke, ki po mnenju Moody'sa odpravlja negotovost glede dolgoročne vzdržnosti poslovanja banke. Moody's je z odločitvijo za izboljšanje bonitetne ocene NLB sledil agenciji Fitch, ki je to storila že novembra.

Država je v postopku javne ponudbe delnic (IPO) prodala 59,1 odstotka delnic NLB-ja in iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Ob uveljavitvi možnosti presežne dodelitve pa je delež prodanih delnic narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov. V lastniški sestavi ima država še 35-odstotni delež, preostanek delnic do 25 odstotkov in ene delnice pa bo predvidoma prodala prihodnjo pomlad oz. na začetku poletja prek borze. Evropski komisiji se je namreč zavezala, da bo prodala 75 odstotkov minus eno delnico.

L. L.