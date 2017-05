Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Newyorški delniški indeks Dow Jones (20.949 točk) je torkovo trgovanje končal z 0,17-odstotnim pribitkom. Foto: Reuters V prvi kotaciji Ljubljanske borze so se letos največ, za dobrih 50 odstotkov, podražile Intereuropine delnice. Foto: BoBo Cena nafte vrste brent je zdrsnila na 50 dolarjev za 159-litrski sod. Od 11. aprila se je nafta pocenila za skoraj deset odstotkov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borzni bik še ni upehan; brent padel na 50 dolarjev

Fed tokrat verjetno ne bo spreminjal obresti

3. maj 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maj se je na delniških trgih začel z novimi rekordi, medtem ko je nafta spet zdrsnila, pri čemer je brent včeraj komaj obstal nad 50 dolarji.



Ameriški predsednik Donald Trump je z izjavo, da je treba razbiti velike banke, v ponedeljek resda povzročil nekaj nemira v bančnem sektorju, a mnogi Trumpovih besed ne jemljejo več preveč resno, tako da so bile izgube indeksa Dow Jones minimalne, medtem ko je tehnološki Nasdaq celo postavil nov rekord. V torek sta oba indeksa naredila nov korak naprej, pozitivno ozračje pa je bilo čutiti tudi v Frankfurtu, kjer se je po podaljšanem koncu tedna DAX30 včeraj povzpel za pol odstotka in prvič v zgodovini presegel 12.500 točk. Apple je po koncu trgovanja objavil četrtletne rezultate. Prodaja iPhonov je nazadovala z 51,2 milijona v istem lanskem četrtletju na 50,8 milijona. Delnice so se v zunajborznem trgovanju pocenile za dva odstotka.

Fed verjetno ne bo spreminjal obresti

Vlagatelji bodo nekaj pozornosti danes namenjali ameriški centralni banki, ki bo popoldne po dvodnevnem zasedanju morda namignila, kdaj bo spet zaostrila denarno politiko. Da bi tokrat zvišala obrestno mero, se zdi malo verjetno, bi pa utegnila nakazati, da nov dvig obresti sledi že na junijski seji. Ameriško gospodarstvo je namreč pri skoraj polni zaposlenosti (stopnja brezposelnosti je 4,5-odstotna), kar lahko povzroča inflacijske pritiske.

Spodbudni evropski gospodarski podatki

Evro je včeraj skoraj dosegel letošnji vrh, vreden je bil največ 1,093 dolarja. Aprilski indeks proizvodne dejavnosti je v evrskem območju dosegel 56,7 točke, kar je šestletni vrh. Potem ko je Grčija s posojilodajalci dosegla dogovor o dodatnih varčevalnih ukrepih in reformah, ki bodo tlakovali pot za odobritev nove pomoči Atenam, se je donosnost dveletne grške obveznice spustila pod šest odstotkov.

Letošnja rast delnic na Ljubljanski borzi:



INTEREUROPA +52,5 % 1,80 EUR TELEKOM +20,9 % 85,98 SAVA RE +19,5 % 15,80 LUKA KOPER +18,4 % 29,60 ZAV. TRIGLAV +15,1 % 26,72 GORENJE +10,9 % 6,65 PETROL +8,0 % 351,00 KRKA -1,14 % 52,30



Libija proizvaja vedno več nafte

Cene nafte zadnje dni drsijo navzdol, brent je samo včeraj zdrsnil za dobra dva odstotka, na 50,13 dolarja. Ta teden je negativno vplivala zlasti novica, da je libijska proizvodnja dosegla najvišjo raven po letu 2014. Ker se nenehno povečuje tudi ameriška proizvodnja iz skrilavcev, je Opec kljub dogovoru, da bodo članice kartela v sodelovanju z Rusijo v prvem polletju 2017 načrpale 1,8 milijona sodov dnevno manj, nemočen. Opec se bo spet sestal 25. maja in poskušal veljavnost dogovora podaljšati za pol leta.

Nafta navzdol tudi zaradi šibke rasti BDP-ja?

Če gre zaupati statistiki, nafta ta teden izgublja še zaradi enega vzroka: v petek objavljenega podatka o ameriški gospodarski rasti v prvem četrtletju. BDP se je po prvi oceni zvišal za 0,7 odstotka, kar je precej manj od pričakovane 1,2-odstotne rasti. Od leta 2001 se je sedemkrat zgodilo, da je bila ocena prvega četrtletja vsaj za pol odstotne točke pod napovedmi, prav vedno pa je sledil negativen teden na naftnem trgu, pri čemer so bile izgube v povprečju šestodstotne.

Tomaž Okorn