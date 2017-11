Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Črni petek je potrdil, da je ameriški potrošnik v odlični kondiciji, zato so se v petek podražile zlasti delnice trgovskih podjetij. Amazonove delnice so vredne že 1.186 dolarjev, s čimer je premoženje Jeffa Bezosa že višje od sto milijard dolarjev. Foto: Reuters V petek so si trgovanje ogledali tudi najmlajši, saj so imeli na Newyorški borzi vrednostnih papirjev tradicionalno dan, ko so lahko borzni trgovci s seboj pripeljali otroke. Tudi sicer so imeli na Wall Streetu zadnji teden razlog za zadovoljstvo. Elitni indeks Dow Jones je pridobil 0,9 odstotka. Foto: Reuters Naftni trgovci so v pričakovanju zasedanja Opeca, ki bo 30. novembra, cene nafte pa so na več kot dveletnem vrhu. Vrednost brenta je v petek skoraj dosegla 64 dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v

Jeff Bezos drugi Zemljan s premoženjem nad 100 milijard

Tudi pri Deutsche Bank svarijo pred bitcoinom

26. november 2017 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Ko so na zahvalni dan in na črni petek kupci množično naročali izdelke na Amazonu, so nehote še za dve milijardi in pol zvišali premoženje Jeffa Bezosa, ki je zdaj "težak" že več kot 100 milijard dolarjev.

Amazonove delnice so se po novici, da je spletna prodaja na zahvalni dan in na črni petek v primerjavi z lanskim letom porasla za 18 odstotkov, podražile za dva odstotka in pol, s tem pa je občutno poraslo tudi premoženje Jeffa Bezosa, ustanovitelja in največjega delničarja Amazona. Bezos ima v lasti 78,9 milijona Amazonovih delnic, kar skupno znese skoraj 94 milijard dolarjev. Samo letos so se Amazonove delnice podražile za 58 odstotkov, Bezosovo premoženje pa za 34 milijard. Že julija je na vrhu seznamu najpremožnejših Zemljanov za kratek čas zamenjal Billa Gatesa, od oktobra pa je Bezos vedno bolj trdno na prvem mestu. Trenutno ima Gates za 89 milijard dolarjev premoženja, leta 1999, ko je bila manija delnic tehnoloških podjetij na vrhuncu, pa je že imel "pod palcem" več kot 100 milijard.

Dragić bi moral za ta znesek igrati 12 tisoč let

Težko si je predstavljati, koliko je sto milijard dolarjev, zato nekaj primerjav. Gre za približno 1,5-kratnik vrednosti letnega slovenskega BDP-ja in znesek, za katerega bi moral najbolje plačani slovenski športnik Goran Dragić (zasluži neto dobrih osem milijonov dolarjev na leto) košarko igrati 12 tisoč let. A po drugi strani je to "le" 83-krat toliko, kot stane najdražja nepremičnina na svetu - luksuzna Villa Les Cèdres v Franciji blizu Nice v kraju Saint-Jean-Cap-Ferrat. Njena vrednost je namreč ocenjena na milijardo evrov. Zgrajena je bila leta 1830, nekoč je v njej stanoval tudi belgijski kralj Leopold II. Bezosovo premoženje je že nekaj tednov tudi manjše od tržne kapitalizacije kriptovalute bitcoin, ki je včeraj dobila nov pospešek, saj se je podražila nad 8600 dolarjev, tako da se je kapitalizacija zelo približala 150 milijardam dolarjev.

Tudi pri Deutsche Bank svarijo pred bitcoinom

Opozorila, da gre verjetno za nov balon finančnega premoženja, kupcev bitcoina ne ustavijo. Naslednja ugledna finančna ustanova, ki je opozorila pred tveganji, povezanimi s kriptovalutami, je Deutsche Bank. Nihanja so prevelika, večja kot pri najbolj eksotičnih valutah, trg jr nereguliran, zakaj tako izjemna rast bitcoina, pa jim ni jasno, zato svoje stranke opozarjajo pred tveganji. 11. decembra bo ugledna chicaška terminska borza CME (Chicago Mercantile Exchange) začela ponujati terminske pogodbe na bitcoin. Te so že zelo uveljavljene pri trgovanju z delnicami, surovinami in tudi zlatom. Letalska družba, na primer, se želi zavarovati pred visoko rastjo cen nafte, zato sklene terminsko pogodbo na nafto. Ker terminske pogodbe tudi poskrbijo, da je na trgu manj volatilnosti, je pričakovati, da nihanja pri bitcoinu odslej ne bodo tako velika, kar bo pritegnilo dodatne vlagatelje.

Dow Jones (ZDA) 23.557 točk Nasdaq (ZDA) 6.889 DAX30 (Frankfurt) 13.059 Nikkei (Tokio) 22.550 10-letne am. obvezn. donos: 2,34 % 10-letne slov. obv. donos: 0,79 EUR/USD 1,1803 EUR/CHF 1,1684 bitcoin 8.600 USD nafta brent 63,72 USD zlato 1.287 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %

Popravek že v naslednjih dveh mesecih in pol?

Vodilni delniški trgi so se medtem spet vrnili v zmagovite tirnice. Newyorški Dow Jones je v zadnjem tednu pridobil 0,9 odstotka, kar je njegov prvi pozitivni teden v zadnjih treh. Širši S&P 500 je v petek prvič dan končal nad 2.600 tolkami, rekord je postavil tudi tehnološki Nasdaq. Ameriški potrošnik se počuti varnega, po prvih ocenah naj bi samo spletna prodaja na črni podatek dosegla pet milijard dolarjev, dodatnih 6,6 milijarde sledi na kiberponedeljek. Kdaj bo na borzah konec izjemnega bikovskega trenda, lahko le ugibamo. Michael Hartnett, strateg pri Bank of America Merrill Lynch, napoveduje, da bo S&P 500 do valentinovega doživel desetodstotni popravek. Kateri dogodek bo povod za preobrat, je seveda težko napovedati, lahko bodo to napetosti na korejskem polotoku ali na Bližnjem vzhodu, morda kakšna nepričakovana poteza ameriške centralne banke ali pa neuspeh Trumpove davčne reforme.

Ikar leti preblizu sonca

V četrtek je iz Kitajske prišla novica o triodstotnem padcu delniškega trga v Šenzenu, kar je največ po juniju 2016. Vzrok za nenaden pesimizem je odločitev kitajskih oblasti, da zaostrijo pogoje kreditiranja, s čimer je pričakovati nižjo likvidnost. A zahodnih trgov to ni ustavilo, v Frankfurtu pa so se razveselili še novice o rekordno visoki vrednosti konjunkturnega indeksa Ifo in obetov, da predčasne nemške volitve morda ne bodo potrebne. Da optimizem vlada na vseh globalnih trgih, dokazuje tudi MSCI-jev indeks svetovnih delnic, ki se bo, kot kaže, novembra povzpel rekorden trinajsti mesec zapored. Vlagatelji tvegajo, kot niso še nikoli, v ZDA je vedno več takšnih, ki za nakup delnic najamejo posojilo. Opozorila, da "Ikar leti preblizu sonca, da se bo vosek stopil in bo mladenič strmoglavil v morje" (v tem primeru, da bodo borze strmo padle), so torej na mestu.

Tomaž Okorn