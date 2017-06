Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v torek zdrsnil za več kot odstotek, kar je drugi največji padec v zadnjem mesecu. Med delnicami, ki so izgubile največ, so bile Volkswagnove prednostne delnice. Pocenile so se za skoraj dva odstotka, na 135 evrov. Foto: Reuters Vrednost delnic švicarskega farmacevtskega podjetja Roche je včeraj strmoglavila za 5,5 odstotka, kar je največji enodnevni padec v zadnjih 30 mesecih. Podjetje je objavilo neugodno analizo učinkov zdravila za zdravljenje raka na prsih Aphinity. Foto: EPA Vrednost kriptovalute bitcoin se naglo približuje meji 3.000 dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Negativne novice bi imele lahko spet močnejši vpliv na trge

Morgan Stanley evru napoveduje nadaljnjo rast

7. junij 2017 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Borzni cikel je že zrel, sentiment bi se lahko prevesil v negativnega, vsekakor pa to poletje ne pričakujem močnejše rasti," borzna gibanja komentira Aleš Lokar iz KD skladov.

Zaradi diplomatskega spora v Arabskem zalivu, je bilo na delniških trgih v torek precej negotovosti. Nekateri vodilni indeksi, kot je frankfurtski DAX30 (12.690 točk), so se znižali za več kot odstotek, navzgor pa je šla cena zlata, ki je dosegla 1.296 dolarjev za unčo (31,1 grama), kar je najvišja raven v zadnjih sedmih tednih. Kriptovalute so po popravku spet dobile zagon, bitcoin je včeraj pri 2841 dolarjih dosegel novo rekordno vrednost.

Vlagatelji preslišijo slabe novice

Evro se je povzpel do 1,1284 dolarja. V zadnjih dveh mesecih je evropska valuta v primerjavi z ameriško pridobila okrog 5,5 odstotka, pri banki Morgan Stanley pa pričakujejo njeno nadaljnjo rast. Za zdaj močnejši evro ne povzroča nemirov na delniških trgih, a to se lahko tudi spremeni. "Smo v obdobju, ko slabe novice težko zamajejo trge. Na podlagi izkušenj menim, da je borzni cikel že zrel in bi se lahko sentiment prevesil v negativnega, tako da bi imele negativne novice močnejši vpliv na trge, vsekakor pa to poletje ne pričakujem močnejše rasti," nam je povedal Aleš Lokar.

Volitve v Italiji morda že to jesen

Vlagatelji čakajo tudi na naslednje poteze centralnih bank. "Predvsem jih zanima, kako se bodo obrestne mere gibale v prihodnje, kakšen bo v ZDA tempo zaostrovanja denarne politike in ali bo Evropska centralna banka zaostrila denarno politiko. Drugo aktualno vprašanje je povezano z naraščanjem geopolitične napetosti. V ponedeljek smo videli zaplet s Katarjem, konflikti so v Južnokitajskem morju, v četrtek bodo v Veliki Britaniji volitve, velika verjetnost je tudi, da bodo šli Italijani na volišča že jeseni. Vse to vnaša nekaj negotovosti in kupci so previdnejši."

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 6. junij:





SAVA RE +2,92 % 16,395 EUR GORENJE +2,52 % 6,50 PETROL +1,06 % 363,80 KRKA +0,56 % 53,70 INTEREUROPA +0,53 % 1,91 LUKA KOPER -0,03 % 30,79 TELEKOM -0,04 % 82,61 CINKARNA -1,99 % 185,00



Previdno pri vstopu na delniške trge!

Upoštevati je treba, da so vrednotenja precej visoka. "Tečaji so letos močno zrasli in ni več tako močne želje, da bi vlagatelji v svoje portfelje dodajali delniške naložbe. Na drugi strani so donosi na obvezniških trgih še vedno rekordno nizki in pričakujem, da bodo cene obveznic padle, zahtevana donosnost pa se bo posledično zvišala." Donos desetletne nemške obveznice se je včeraj znižal na 0,257 odstotka, primerljive ameriške na 2,129 odstotka (najmanj letos).

SBITOP "napada" mejo 800 točk

Indeks SBITOP je v torek ob več kot dvoodstotni rasti delnic Save Re in Gorenja ter enoodstotni podražitvi Petrola porasel za 0,69 odstotka in pri 798 točkah dosegel najvišjo vrednost po letošnjem 21. marcu. "Delnice so relativno ugodno ovrednotene, vendar negotovost vnašajo zgodbe okrog (ne)prodaje NLB-ja, tu je še zgodba okrog Luke Koper, ki bo vplivala na bodoče dobičke. Pomembno bo tudi, kako se bo razpletla drama z Agrokorjem. Seveda bi morebiten zlom Agrokorja občutno negativno vplival tudi na Ljubljansko borzo."

Tomaž Okorn