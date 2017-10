Polovica Američanov nima nič od borznih rekordov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Newyorški delniški indeks Dow Jones je pri 23.328 točkah v petek postavil novo rekordno vrednost. Na tedenski ravni je pridobil dva odstotka. Indeks S&P se je v petih dnevih povzpel za 0,9 odstotka, tehnološki Nasdaq pa za tretjino odstotka. Foto: Reuters Za nekaj vznemirjenja je zadnji teden poskrbel tudi prvi mož ameriške banke Goldman Sachs Lloyd Blankfein, ki je na Twitterju namignil, da bo banka svoj evropski sedež zaradi Brexita iz Londona prestavila v Frankfurt. "Pravkar grem iz Frankfurta. Prijetno srečanje, krasno vreme, res sem užival. Lepo, saj bom več časa preživel tam," je zapisal Blankfein in dodak ključnik #Brexit. Foto: Reuters Ker so vlagatelji v zadnjem tednu raje stavili na tvegane naložbe, je bilo manj zanimanja za zlato. Njegova cena je od ponedeljka do petka zdrsnila za 1,7 odstotka. Prav tako je padla cena ameriških obveznic, posledično pa se je donosnost desetletne obveznice povzpela na 2,38 odstotka. Foto: Reuters Dodaj v

22. oktober 2017 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delnice na Wall Streetu so pridobivale še šesti teden zapored, kljub nenehnim rekordom pa naj bi bila nadaljnja rast delniških indeksov zelo verjetna, saj na trgu ni evforije, volatilnost je ekstremno nizka, obrestne mere prav tako.

Ameriški senat je s tesno republikansko večino potrdil besedilo proračunskega predloga, ki vsebuje tudi določila, s katerimi naj bi se izognili potencialni obstrukciji demokratov na poti do sprejema davčnih sprememb. Zdaj bo svoj predlog proračuna oblikoval predstavniški dom, nato pa naj bi razmeroma hitro sledil njegov sprejem. Nekoliko dlje naj bi trajal postopek sprejemanja davčne reforme, ki jo Wall Street željno pričakuje že vse od Trumpove selitve v Belo hišo. Dow Jones je nov zgodovinski mejnik pomaknil na 23.328 točk, v zadnjem tednu mu je uspela dvoodstotna rast. V petek je General Electric, ki proizvaja izjemno široko paleto proizvodov, poročal o zelo slabih četrtletnih rezultatih, tako da so delnice sprva strmoglavile za šest odstotkov, vendar so do konca dneva nadoknadile celoten padec.



Uničujoči orkani prizadeli dobičke zavarovalnic

Sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov bo v zadnjih dneh oktobra na vrhuncu. V naslednjem tednu bo bilance predstavilo 183 podjetij, vključenih v indeks S&P 500. Do zdaj je četrtletne dobičke objavilo 88 podjetij iz indeksa S&P, pri čemer jih je več kot 70 odstotkov z dobički preseglo pričakovanja. To je presenetljivo, saj so orkani Harvey, Irma in Maria prizadeli številna podjetja, predvsem zavarovalnice (četrtletni dobički naj bi se v povprečju znižali kar za 63 odstotkov), trgovce in tudi banke. Proizvajalec prestižnih motorjev Harley Davidson na primer ugotavlja, da se je zaradi vseh orkanov njegova prodaja znižala za 1,5 do 2,0 odstotka. Upoštevati je treba tudi posledice septembrskega potresa v Mehiki, ki je za številna ameriška podjetja glavni izvozni trg.

Bogati so še bogatejši

Spodbudni četrtletni poslovni rezultati ob ohlapni politiki centralnih bank (Fed obresti zvišuje zelo nežno, tako da so zgodovinsko gledano še vedno izjemno nizke) predstavljajo temelje za nadaljevanje bikovskega trenda. Ta v New Yorku traja že od leta 2009 (samo letos se je S&P povzpel za 15 odstotkov), pri čemer borzni rekordi osrečujejo predvsem bogatejši sloj prebivalstva. Le ena tretjina družin, ki spadajo med spodnjo polovico po višini zaslužka, ima v lasti delnice, na drugi strani pa je bilo v lanskem letu skoraj 93 odstotkov prebivalcev z najvišjimi dohodki lastnikov delnic. Rekordi indeksa Dow Jones prav nič ne pomenijo kar polovici Američanov. Če ob tem več let stagnirajo še njihove plače, res nimajo razlogov, da bi delili veselje borznikov na Wall Streetu.

Dow Jones (ZDA) 23.328 točk Nasdaq (ZDA) 6.629 DAX30 (Frankfurt) 12.991 Nikkei (Tokio) 21.457 10-letne am. obvezn. donos: 2,38% 10-letne slov. obv. donos: 0,90 EUR/USD 1,1784 EUR/CHF 1,16 bitcoin 6.050 USD nafta brent 57,54 USD zlato 1.280 USD euribor (6-mesečni) -0,274 %

Razloge za dobro voljo pa imajo še naprej tisti, ki stavijo na rast kriptovalute bitcoin. Padla je tudi meja 6.000 dolarjev, s čimer se je tržna kapitalizacija bitcoina prvič povzpela nad 100 milijard dolarjev. Letos se je vrednost bitcoina povzpela za vrtoglavih 500 odstotkov, mnenja o tem pa so deljena. Nekateri menijo, da je to klasičen špekulativni balon, ki bo slej ko prej počil, drugi so prepričani, da je prostora za rast še dovolj. V anketi CNBC-ja (glasovalo je dobrih 23 tisoč spletnih uporabnikov) je skoraj polovica menila, da bo bitcoin presegel magično mejo 10 tisoč dolarjev. Podobno je v intervjuju menil tudi nekdanji upravljalec hedge skladov Michael Novogratz - da bo bitcoin v naslednjih šestih do desetih mesecih prebil mejo 10 tisoč dolarjev.



Evro glede na frank najvišje po šoku leta 2015

Vrednost evra je pod 1,18 dolarja, se je pa evro okrepil v primerjavi s švicarskim frankom in pri 1,163 franka za evro dosegel najvišjo raven po januarju 2015, ko je Švicarska centralna banka z odločitvijo, da ne bo več branila tečaja pri meji 1,20 franka za evro, šokirala zlasti tiste, ki imajo hipotekarna posojila v frankih. Cene nafte so se zadnji teden nekoliko zvišale. Iraške sile so prevzele nadzor nad naftnimi polji na območju Kirkuka in naftne vrtine naj bi danes spet obratovale s polno močjo. Iraški izvoz prek turškega pristanišča Ceyhan se je v zadnjih dneh s 600 tisoč sodov (159 litrov) znižal na 216 tisoč sodov dnevno, kar je povzročilo rast cen črnega zlata. Za sod brenta je treba plačati več kot 57 dolarjev. Naftni trg naj bi bil vedno bližje ravnovesju, kar kažejo tudi ameriške komercialne zaloge surove nafte, ki so se od marčevskega rekorda znižale že za 15 odstotkov, na 456,5 milijona sodov.

Tomaž Okorn