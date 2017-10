Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Na razvitih delniških trgih je letošnja jesen v znamenju rekordov. Newyorški Dow Jones je v torek pridobil tretjino odstotka in se povzpel na 22.830 točk. Foto: Reuters Tujcev ni in jih ne bo, zanje nismo zanimivi, domači vlagatelji, ki trgujejo, pa ne želijo okrepiti svojih pozicij. Trg je ujet v nekem prehodnem obdobju. Ne tič ne miš. Svežega kapitala ne moremo pričakovati, lahko pa pričakujemo vsaj visoke dividendne donose. Preboja ne pričakujem. Aleš Lokar (KD Skladi) Trgovski velikan Wal-Mart sporočil, da bo za odkup lastnih delnic namenil 20 milijard dolarjev, delnice pa so se podražile za pet odstotkov. Foto: Reuters Indeks SBITOP se je v torek zvišal petič v zadnjih šestih dneh in se povzpel na 812 točk. Letos je SBITOP pridobil 13 odstotkov. V prvi kotaciji so se od 1. januarja najbolj, za 78 odstotkov, podražile Intereuropine delnice. Foto: BoBo Dodaj v

Newyorški delniški indeks Dow Jones je včeraj postavil novo rekordno vrednost, potem ko je trgovski velikan Wal-Mart sporočil, da bo za odkup lastnih delnic namenil 20 milijard dolarjev, Honeywell pa je napovedal cepitev delnic v razmerju 1:2.

Pozitivno je odmevalo tudi sporočilo farmacevtskega velikana Pfizer, da razmišlja o prodaji svojega oddelka za zdravstveno nego, ki letno ustvari 3,4 milijarde dolarjev prodaje. Dow Jones se je povzpel vse do 22.850 točk, pri čemer so Wall-Martove delnice poskočile za pet odstotkov in skoraj dosegle 85 dolarjev. V naslednjih dneh bodo na gibanja indeksov vplivale objave četrtletnih poslovnih rezultatov ameriških korporacij. Še ta teden bodo bilance predstavili pri bankah Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America in Wells Fargo. Dobički 500 podjetij, ki sestavljajo indeks S & P, naj bi v tretjem četrtletju (v primerjavi z istim četrtletjem lani) porasel za štiri odstotke. Rast dobičkov je bila v prvih dveh letošnjih četrtletjih precej višja, v prvem 15,5-odstotna, v drugem 10,8-odstotna.

Ni razlogov za preobrat

Pri družbi JPMorgan Securities so zapisali, da bodo dobički ameriških podjetij verjetno boljši od pričakovanj in da se bo pravljični scenarij (predvsem po zaslugi nizkih obrestnih mer) na finančnih trgih še nadaljeval, če bo Trumpova davčna reforma sprejeta, toliko bolj. O tem, da se bodo bikovska gibanja nadaljevala, je prepričan tudi Aleš Lokar iz KD Skladov: "Kdor vlaga na daljše obdobje, ni danes nič drugače kot pred tremi leti. Centralne banke so ustvarile izjemno ugodne razmere za vlagatelje. Čeprav je Fed že začel cikel zaostrovanja denarne politike, je ta, zgodovinsko gledano, še vedno zelo ohlapna. Verjetno bodo šli delniški indeksi še navzgor, je pa treba biti previden. Kdor bi se odločil, da vse prihranke iz depozitov vloži v delnice, bi mu to zelo odsvetoval, isto seveda, če bi ves denar vložil v obveznice, nepremičnine ali kriptovalute."

Evro nad 1,18 dolarja

Frankfurtski DAX30, ki je na začetku tedna le za dobre tri točke zgrešil mejo 13 tisoč točk, je včeraj zaradi katalonske krize zdrsnil na 12.949 točk. Nemški izvoz se je avgusta okrepil za 3,1 odstotka (najmočnejša letošnja rast), kar je pomagalo evru, ki se je povzpel nad 1,18 dolarja. Pomagali so tudi pozivi z vrha ECB-ja, da bo naslednje leto primeren čas za ukinitev ECB-jevega programa odkupovanja obveznic. O tem bo Evropska centralna banka najverjetneje razpravljala že na naslednji seji 26. oktobra. Trenutno kaže, da bodo pri ECB-ju zmanjšali vrednost mesečnih nakupov obveznic, vendar vseeno podaljšali program za šest do devet mesecev. Na naftnem trgu je bila včeraj smer navzgor, brent je skoraj dosegel 57 dolarjev, saj je bilo slišati nekaj pozitivnih novic glede uravnoteženja ponudbe s povpraševanjem. Opec se bo 30. novembra na Dunaju odločal o nadaljnjih ukrepih, kako preprečiti presežno ponudbo.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 10. oktobra:



INTEREUROPA +6,55 % 2,098 EUR ZAV. TRIGLAV +2,10 % 29,20 SAVA RE +1,76 % 16,49 KRKA +0,71 % 57,00 CINKARNA -0,14 % 183,40 TELEKOM -0,48 % 82,10 LUKA KOPER -0,60 % 31,21 PETROL -1,25 % 355,00

LJSE: Ne tič ne miš, tujcev ni pričakovati

Na Ljubljanski borzi medtem še naprej vlada nespremenjeno stanje. Indeks SBITOP (812 točk) je trenutno trinajst odstotkov višje kot na začetku leta, kar je lepa rast, a je promet nizek, trg pa zaman čaka nove zgodbe, ki bi pognale voz naprej. Predvsem pa je očitno, da je Ljubljanska borza za tuje vlagatelje povsem nezanimiva. "Žanjemo posledice napačnih odločitev zadnjih petnajst ali dvajset let. Tujcev ni in jih ne bo, zanje nismo zanimivi, domači vlagatelji, ki trgujejo, pa ne želijo okrepiti svojih pozicij. Trg je ujet v nekem prehodnem obdobju. Ne tič ne miš. Svežega kapitala ne moremo pričakovati, lahko pa pričakujemo vsaj visoke dividendne donose. Preboja ne pričakujem, morda bo uspešna le kakšna posamična zgodba, tako kot naj bi bila zdaj Intereuropa," nam je povedal Lokar.

Japonci prevzemajo štafetno palico

Na trgu kriptovalut je v zadnjih dneh opaziti lepo rast bitcoina in padanje valut z nižjo tržno kapitalizacijo. Bitcoin je včeraj presegel 4900 dolarjev in je na pragu novega rekorda. Zdi se, da štafetno palico od Kitajcev prevzema Japonska. Kitajska je septembra kar malo šokirala kriptojavnost, ko je prepovedala prve prodaje kriptokovancev (ICO) in nato še zaprla menjalnice, na Japonskem pa so do kriptovalut veliko bolj odprti. Regulatorji so bitcoinu prižgali zeleno luč, večji trgovci ga sprejemajo kot plačilno sredstvo. "Menim, da če ne bo večjih pretresov, kot so različne prepovedi delovanja kriptovalut in njihovega usklajenega blatenja, se lahko zgodi, da se bo v nekaj mesecih bitcoin povzpel na 8000 dolarjev," nam je v intervjuju povedal trgovec s kriptovalutami Rok Benkovič.

Tomaž Okorn