Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leto 2017 se izteka z novimi rekordi na Wall Streetu. Newyorški Dow Jones se je v ponedeljek le na dobrih 100 točk približal meji 25 tisoč točk, v torek pa je njegova vrednost nekoliko zanihala navzdol (24.754 točk). Foto: Reuters Bitcoin je pred dnevi na nekaterih menjalnicah dosegel že 20 tisoč dolarjev. V decembru so močno porasle tudi številne preostale kriptovalute, ethereum, ki je po tržni kapitalizaciji takoj za bitcoinom, je bil včeraj vreden že 867 dolarjev. Na začetku leta je bila cena le osem dolarjev! Foto: Reuters Dodaj v

Vlagatelji za vsak odstotek rasti tvegajo tri odstotke izgube

Bitcoin včeraj zdrsnil pod 17 tisoč dolarjev

20. december 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Wall Street je božično darilo dobil v obliki svežnja davčnih reform, ki naj bi ga Trump podpisal še pred prazniki. Delniški indeksi tako postavljajo nove rekordne mejnike.

Elitni Dow Jones je na začetku tega tedna skoraj dosegel 25 tisoč točk in se je letos povzpel že za zavidljivih 25 odstotkov. Najbolj so k temu pripomogle delnice Boeinga, Caterpillarja, Appla, Vise, McDonald'sa in Walmarta, ki so letos poskočile za vsaj 40 odstotkov. Tehnološki indeks Nasdaq, ki vključuje podjetja, kot so Facebook, Amazon, Google in Netflix, je prvič v zgodovini prebil mejo 7.000 točk, njegova letošnja rast pa je 30-odstotna.

Nepozabno leto 2017

"Trenutno razpoloženje na trgih je zelo optimistično in praktično vse večje negotovosti v letu 2017 so šle mimo brez pretresov oz. po najbolj optimističnem scenariju. Ena od zadnjih je bila ameriška davčna reforma. Ta je zelo dobra za korporacije in naj bi vplivala tudi na vračilo kapitala iz tujine nazaj v ZDA. Glavni cilj reforme je znižanje davka na dobiček podjetij iz obstoječih 35 na 20 odstotkov in posledična razbremenitev korporacij," je za MMC povedal Mihajlo Todurov iz Vzajemci skupine.

Naslednje leto tri zvišanja obresti?

Prejšnji teden je (še zadnjič pod vodstvom guvernerke Janet Yellen, ki se ji izteka mandat) zasedala ameriška centralna banka. "Po pričakovanjih smo videli zvišanje ključne obrestne mere za četrt odstotne točke, obenem pa tudi izboljšanje napovedi gospodarske rasti ZDA v prihodnjem letu. Trgi sedaj menijo, da so trije dvigi v prihodnjem letu, kot je bilo že napovedano, zelo realni. Po rasti najbolj izstopajo finančne delnice. Negativno je letos presenetil le ameriški dolar, ki se navkljub vsemu v primerjavi z evrom nahaja na zelo nizki ravni."

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 19. decembra:

LUKA KOPER +0,03 % 30,11 EUR KRKA +0,00 % 54,70 ZAV. TRIGLAV +0,00 % 29,00 SAVA RE -0,03 % 15,995 TELEKOM -0,06 % 82,10 INTEREUROPA -0,99 % 2,00 PETROL -2,61 % 336,00 GORENJE -2,73 % 5,35

.

Nove krize ni na vidiku

Napovedi za prihodnje leto so spodbudne, pravi Todurov: "Glede na nam znane podatke je kratkotrajna korekcija v prihodnjem letu sicer verjetna, a bo ta dobra priložnost za vstop, saj razlogi za začetek nove krize praktično (še) ne obstajajo. Je pa kljub temu jasno, da bomo počasi vstopili v zadnjo fazo bikovega trga, ki se po navadi konča z evforijo. Zato bo veliko pozornosti treba nameniti rasti nihajnosti ter postopnemu prilagajanju portfeljev v smeri znižanja deleža tveganih naložb. Namreč trenutna pričakovanja za naslednjih pet let pravijo, da bodo vlagatelji za vsak odstotek rasti tvegali tri odstotke izgube."

Turški trg za ljubitelje špekulacij

In kje bi lahko vlagatelji, ki so bolj kot kriptovalutam naklonjeni delniškim trgom, še našli privlačne donose? "Za ljubitelje špekulacij bi v tem trenutku lahko izpostavili turški trg. Turčija ima trenutno, predvsem zaradi političnega dogajanja, najcenejšo valuto na svetu. Gospodarstvo je na drugi strani dovolj zdravo in tudi zadnji premiki pri politiki centralne banke kažejo na to, da gre politika v pravo smer, čeprav še vedno počasneje, kot je to potrebno."

Bitcoin doživel pričakovan popravek

Rast bitcoina se je (vsaj začasno) končala pri vrednosti približno 20 tisoč dolarjev, zadnji dnevi pa so prinesli popravek. Včeraj je cena bitcoina zdrsnila pod 17.000 dolarjev. Če gre soditi po letošnjih vzorcih, je to le korak nazaj pred novimi rekordi. Naval neučakanih ljudi, ki jih trese kriptomrzlica, se zdi prevelik, da bi lahko že videli preobrat in pok balona. Nejc Kodrič, soustanovitelj kriptomenjalnice Bitstamp, je na Twitterju vse, ki odpirajo trgovalni račun, prosil za potrpljenje, saj imajo dnevno kar 100 tisoč naročil.

Tomaž Okorn