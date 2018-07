Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delnice, poznane po kratici FANG (Facebook, Amazon, Netflix in Google) so v zadnjih mesecih občutno pridobivale, pričakovanja pa so zelo visoka. Vlagatelji so posledično občutljivi na morebitne negativne informacije pri objavi poslovnih rezultatov, zato lahko razumemo, zakaj je tečaj Facebookovih delnic v četrtek zanihal kar za 19 odstotkov navzdol. Na drugi strani je Amazon pozitivno presenetil s četetletnim dobičkom, ki je prvič dosegel dve milijardi dolarjev. Delnice Amazona so v petek pri 1.880 dolarjih dosegle rekordno vrednost. Foto: Reuters V zadnjem tednu je indeks Dow Jones pridobil odstotek in pol, medtem ko se je tehnološki indeks Nasdaq predvsem zaradi hudega padca Facebookovih in Twitterjevih delnic obrnil navzdol. Do zdaj je polovica podjetij, ki so vključena v indeks S&P 500, objavila četrtletne poslovne rezultate in skoraj 80 odstotkov jih je poslovalo bolje od pričakovanj. Foto: Reuters Potem ko je bil bitcoin v zadnjem mesecu vreden že manj kot 6000 dolarjev, se je v zadnjih dneh njegova vrednost občutno okrepila in občutno presegla 8000 dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v

Vrednost Facebooka v enem dnevu nižja za 120 milijard dolarjev

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

29. julij 2018 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se nezaslišano, da delnice podjetja, ki je četrtletne prihodke povečalo za 42 odstotkov, padejo za 20 odstotkov, a prav to je doletelo Facebook, s čimer je v zrak "odfrčalo" 120 milijard dolarjev.

Priljubljeno družbeno omrežje je imelo v drugem letošnjem četrtletju 13,23 milijarde dolarjev prihodkov (42 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju), dnevnih porabnikov je bilo 1,47 milijarde, v Evropi se je njihovo število znižalo. Analitiki so pričakovali še bolkše podatke , poleg tega Facebook napoveduje tudi nižje prihodke in (zaradi škandala z zlorabo osebnih podatkov) ukrepe za večjo zasebnost uporabnikov, kar bo znižalo dobičkonosnost. Cena delnice se je v četrtek znižala za skoraj 20 odstotkov in je zdrsnila na dobrih 170 dolarjev, tržna kapitalizacija podjetja se je tako skrčila kar za 120 milijard dolarjev. Takšnega silovitega enodnevnega sunka navzdol Facebookove delnice niso doživele še nikoli. Do zdaj je bil najbolj črn dan tisti iz julija 2012, ko so delnice padle za enajst odstotkov.

Indeks Nasdaq v četrtek in petek navzdol

Še več, polom Facebooka je tudi največji v ameriški borzni zgodovini. Negativni rekord v izpuhtelih milijardah tržne kapitalizacihe v enem samem dnevu je imel do zdaj Intel, ki je 22. septembra 2000 opozoril, da bo celoletna rast prihodkov precej nižja od pričakovanj, borzna vrednost podjetja pa je strmoglavila za več kot 90 milijard dolarjev. Seveda so Facebookove delnice v četrtek navzdol potegnile tudi indeks Nasdaq, ki se je znižal za poldrugi odstotek, z isto "magnitudo" pa je izgubljal tudi v petek, le da so bile glavni krivec Intelove (podjetje napoveduje zamude pri dobavi mikroprocesorjev nove generacije) in Twitterjeve (število dnevnih uporabnikov se je zmanjšalo) delnice.

Dow Jones (ZDA) 25.451 točk Nasdaq (ZDA) 7.737 DAX30 (Frankfurt) 12.860 Nikkei (Tokio) 22.712 10-letne am. obvezn. donos: 2,90 % 10-letne slov. obvezn. donos: 0,92 % EUR/USD 1,1661 EUR/CHF 1,1598 bitcoin 8.200 USD nafta brent 74,03 USD zlato 1.223 USD euribor (6-mesečni) -0,269 %

ECB: obresti ničelne vsaj še eno leto

Medtem ko je borza Nasdaq zadnji teden izgubljala, pa na Wall Streetu ni bilo razlogov za slabo voljo, saj je Dow Jones v petih dneh napredoval za 1,6 odstotka. Četrtletni dobički so večinoma zelo robustni, v primerjavi z istim lanskim obdobjem višji za okrog 22 odstotkov. V torek bo rezultate poslovanja objavil še Apple. Veseli tudi, da je Donald Trump opustil grožnje s carinami za evropsko avtomobilsko industrijo, kar je sicer še bolj navdahnilo borzo v Frankfurtu (DAX je teden končal z 2,4-odstotnim pribitkom). V naslednjem tednu se bo sestala ameriška centralna banka, sprememb obrestnih mer ni pričakovati. Evropska centralna banka je medtem sporočila, da se bo vsaj še do poletja 2019 oklepala politike ničelnih obresti.

Zlato v območju enoletnega dna

Cene nafte so se v četrtek povzpele tretji dan zapored (brent je dosegel 74,83 dolarja, ameriška lahka nafta pa se je na le nekaj centov približala 70 dolarjem za 159-litrski sod), kar je bil odziv na odločitev Savdske Arabije, da zaradi napadov na dva tankerja ustavi dobavo skozi ožino v Rdečem morju. Zlato ostaja v območju enoletnega dna. Do aprila se je pocenilo za desetino, velik del padca pa lahko pripišemo močnejšemu dolarju, katerega vrednost se je v tem obdobju okrepila za pet odstotkov. Bitcoin se je zadnje dni uspešno zasidral nad 8000 dolarji. Od 24. junija, ko je 5.755 dolarjih dosegel letošnje dno, se je odlepil že za 40 odstotkov.

Tomaž Okorn