Boxmarkovi prihodki stagnirajo, a veliko stavijo na posel z Airbusom

Računajo na vključitev serijsko proizvodnjo v letalski industriji

26. februar 2017 ob 12:37,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 12:56

Kidričevo - MMC RTV SLO/STA

Boxmark je lani ustvaril prihodke približno na ravni leta prej, ko so prodajni prihodki znašali 148 milijonov evrov. Veliko rast si zaradi novih poslov obetajo v naslednjem obdobju.



"Letos in v naslednjih letih zaradi vseh aktivnosti, ki smo jih storili doslej, pričakujemo, da bomo obirali prave sadove," je napovedal direktor podjetja Marjan Trobiš, ki pa podatkov o dobičku ni želel razkriti. Lani so po njegovih besedah nekoliko zaostali pri načrtih v avtomobilskem sektorju, ki ni dosegel napovedi in pričakovanj, so pa zato posle povečali predvsem v letalski industriji.

Za letošnje leto v podjetju načrtujejo okoli pet do desetodstotno rast prihodkov, samo na področju poslov za letalsko industrijo pa kar za petino višjo prodajo.

Letalski sedeži glavni izziv

Eden glavnih izzivov za Boxmark je trenutno sodelovanje s Studiom Moderna pri razvoju prototipa usnjenega sedeža z inovativno vzmetjo octaspring, s katerim so v sklenitev sodelovanja že uspeli prepričati svetovnega proizvajalca letal Airbus, odobrenih imajo tudi dva milijona evrov evropskega denarja.



Nov sedež bo bolj udoben in za 30 odstotkov lažji, kar je predvsem v letalski industriji zelo pomembno, saj med drugim pomeni tudi nižje emisije izpušnih plinov. "Z velikimi koraki gremo naprej, saj smo zadevo plasirali tudi na trgu, ne le pri Airbusu, s katerim sicer razvijamo celotno zadevo. Nedavno smo v Združenih arabskih emiratih poželi veliko zanimanja, globalni pomen izdelka so prepoznali tudi pri komisiji Crystal Awards v Hamburgu, kjer smo prišli v ožji izbor za nagrado," je dejal Trobiš.

V podjetju tako računajo, da se bodo vključili v verigo serijske proizvodnje v celotni letalski industriji, kar pomeni milijonske številke. Uspeh pri omenjenem projektu pa pomenil stabilizacijo proizvodnje in možno širitev še v ladijsko in pohištveno panogo. Novi posli prinašajo tudi možnosti dodatnega zaposlovanje v družbi, ki že zdaj šteje 2.200 delavcev, a se bodo za zdaj osredotočili na visokokvalificiran kader, saj želijo okrepiti razvojni oddelek.

A. Č.