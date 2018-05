Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Delniški indeksi v New Yorku so januarja dosegli rekordne vrednosti, nato pa je sledil več kot 10-odstotni padec. Trenutno so vodilni indeksi "nekje vmes", od rekorda oddaljeni okrog pet odstotkov. Foto: Reuters Nafta se je na tedenski ravni podražila še tretjič zapored, brent je v četrtek prebil 80 dolarjev. Od začetka letošnjega leta se je brent podražil za 17 odstotkov. Foto: Reuters Vrednost bitcoina je približno 8.300 dolarjev. Pričakovanja, da bo konferenca Consensus, ki je ta teden potekala v New Yorku in na katero je prišlo 8.000 udeležencev, povzročila višjo ceno bitcoina, se niso uresničile. Foto: Reuters Dodaj v

Brent nad 80 dolarjev, gorivo v torek že šestič zapored navzgor

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

20. maj 2018 ob 07:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stara borzna modrost, ki pravi, da je v mesecu maju smiselno prodati delnice in se na delniški trg spet vrniti jeseni, se zadnja leta ni izkazala za resnično. Tudi letos naj bi bilo tako.

"Sell in May and go away" je eden najbolj znanih borznih aksiomov in govori o tem, se je treba maja za pol leta posloviti od delnic, češ da prihajajo poletni meseci, ko so vlagatelji na dopustu, podjetja pa ne objavljajo pomembnejših novic. Od leta 1950 je Dow Jones skupno od maja do oktobra izgubil 64 točk, medtem ko je med 1. novembrom in koncem aprila skupno pridobil kar 20.790 točk. Vse to govori v korist modrosti, da obdobje med majem in oktobrom vlagateljem ni naklonjeno.

Vse največje katastrofe so bile jeseni

Res je tudi, da sta bila zlasti september in oktober v preteklosti pogosto meseca, ki sta prinesla katastrofalne padce (črni torek 1929, črni ponedeljek 1987, 11. september 2001, zlom banke Lehman Brothers 2008), a v zadnjih letih je delniškim indeksom v New Yorku med petim in desetim mesecem leta uspela zavidljiva rast. Lani je S&P 500 pridobil skoraj šest odstotkov, leto prej pa pet odstotkov. Občutno pozitivno je bilo tudi polletno obdobje med 1. majem in 31. oktobrom 2014 (sedemodstotna rast) oziroma 2013 (desetodstotna rast).

Letošnji maj za zdaj nadpovprečno donosen

In kako naj bi bilo letos? Večji popravek je trg že doživel in je trenutno še vedno dobrih pet odstotkov pod januarskim rekordom. Maj je za zdaj postregel s solidno rastjo newyorških delniških indeksov. Dow Jones se je povzpel za 2,3 odstotka. Analitiki v naslednje pol leta večinoma ne pričakujejo večjih padcev. Gospodarstvo je močno, dobički ameriških podjetij so bili v prvem četrtletju izjemni (več kot 25-odstotna rast v primerjavi z letom prej), zabavo bi lahko pokvarila le rast donosnosti ameriške 10-letne obveznice oziroma prehitro zaostrovanje ameriške denarne politike.

Donosnost 10-letne obveznice na šestletnem vrhu

Če je donosnost 10-letne slovenske obveznice le 1,11 odstotka, je pri primerljivi ameriški obveznici donosnost do dospetja v petek dosegla že 3,128 odstotka, kar je največ po juliju 2012. To je bil tudi eden glavnih vzrokov, da na Wall Streetu zadnji teden ni bilo optimizma, saj sta indeksa Dow Jones in S&P 500 zdrsnila za pol odstotka. V ospredju so bili tudi trgovinski prepiri med ZDA in Kitajsko (ta naj bi ZDA ponudila zmanjšanja trgovinskega presežka za 200 milijard na leto) in dvomi o napovedanem vrhu med predsednikoma ZDA in Severne Koreje.

Dow Jones (ZDA) 24.715 točk Nasdaq (ZDA) 7.354 DAX30 (Frankfurt) 13.077 Nikkei (Tokio) 22.930 10-letne am. obvezn. donos: 3,07 % 10-letne slov. obvezn. donos: 1,043 % EUR/USD 1,177 EUR/CHF 1,174 bitcoin 8.300 USD nafta brent 78,87 USD zlato 1.292 USD euribor (6-mesečni) –0,270 %

Nova italijanska vlada se ne zmeni za visok dolg

Na evropskih borzah je v ospredju dogajanje v Italiji. Gibanje petih zvezd in skrajno desna Liga sta dosegla končni dogovor o koalicijski pogodbi. Nova vlada naj bi znižala davke in zelo verjetno še povečala zadolženost, čeprav ta že zdaj presega 130 odstotkov BDP-ja. Donosnost italijanske 10-letne obveznice je pri 2,23 odstotka dosegla najvišjo raven po oktobru, evro pa je v četrtek pri 1,1677 dolarja zdrsnil na letošnje dno. Osrednji delniški indeks borze v Milanu je bil 7. maja pri 24.544 točkah najvišje po finančni krizi, zdaj pa je že več kot tisoč točk nižje.

Brent prebil mejo 80 dolarjev

Cena severnomorske nafte brent je po novembru 2014 spet dosegla 80 dolarjev za 159-litrski sod, vedno več analitikov pa verjame, da se lahko nafta podraži vse do sto dolarjev. Proizvodnja nafte v Venezueli, kjer so danes predsedniške volitve, pada, pričakovati je dodatne Trumpove sankcije. Podobno je v Iranu, potem ko so ZDA odstopile od jedrskega sporazuma. Dražja nafta v kombinaciji z močnejšim dolarjem ne pomeni nič dobrega za voznike: gorivo se bo v Sloveniji v torek že šestič zapored podražilo.

SBITOP po osmih letih nad 900 točkami

Ljubljanska borza je to pomlad končno vzcvetela. Na višji promet in višje tečaje delnic (indeks SBITOP je zadnji teden prvič v skoraj osmih letih spet presegel 900 točk) vplivajo spodbudni poslovni rezultati, napovedi visokih dividend (Telekomove delnice ob trenutnem tečaju prinašajo več 15-odstotno dividendno donosnost) in seveda novica, da kitajski Hisense postaja strateški partner Gorenja, pri čemer ponuja 12 evrov za delnico. Cilj azijske skupine v prevzemnem postopku je pridobiti najmanj 50 odstotkov lastništva plus eno.

Gorenje letos poskočilo za 133 odstotkov

"Hisense je zavezan, da najkasneje v 15 dneh objavi prevzemno namero, kar pa je zaradi informacije, da za delnico ponuja 12 evrov, močno povečalo zanimanje za Gorenjeve delnice. Njihova vrednost se je tako od prvega trgovalnega dne letošnjega leta s 5,06 evra povzpela že za 133 odstotkov, na 11,90 evra. Po objavi četrtletnih rezultatov uspešnega poslovanja družb pa so izjemno zrastle tudi vrednosti delnic drugih slovenskih družb," so sporočili z Ljubljanske borze in dodali: "Naša prizadevanja sledijo cilju, da bi na borzi kotiralo še več uspešnih uglednih slovenskih družb."

Tomaž Okorn