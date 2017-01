Bruselj ne vidi razloga, da tudi Hrvaška ne bi mogla uporabljati imena teran

Podobne izjeme so bile priznane tudi Sloveniji

16. januar 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 15:03

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija kljub pomislekom Slovenije ne vidi razloga, da ne bi dodelila izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran, so po odboru za kmetijstvo v Bruslju sporočili viri pri Svetu EU-ja.

Komisija naj bi za zdaj po navedbah virov podala zgolj ustna pojasnila, razprava o uporabi imena teran pa je bila kratka, saj je trajala le kakšnih 15 minut. Slovenija je na odboru za kmetijstvo v Bruslju znova predstavila svoje pomisleke, Evropska komisija pa je ocenila, da ne vidi nobenih razlogov, da ne bi izvedla načrtov za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran.

Izmed vseh članic se je oglasila zgolj Hrvaška, ki se je strinjala s komisijo, so povzeli viri pri EU-ju.

Nestrinjanje, da bi šlo za presedan

Slovenija je po navedbah evropskih virov med drugim izpostavila, da bi bila dodelitev načrtovane izjeme Hrvaški pomemben presedan in enostransko ukrepanje, kar so v komisiji zavrnili. Poudarjajo namreč, da je bil že sprejet delegirani akt, ki Hrvaški dodeljuje enako vrsto izjeme za tri druge sorte grozdja, ki sovpadajo z zaščitenimi označbami porekla v drugih državah, a je komisija tedaj pustila vprašanje terana odprto, da bi Slovenija in Hrvaška našli skupno rešitev.

Poudarjajo tudi, da je bilo pod določenimi pogoji že odobrenih več kot 50 takšnih izjem, največ v Italiji, Franciji, Španiji, na Portugalskem in v Nemčiji.

Slovenski kmetijski minister Dejan Židan je sicer minuli četrtek izrazil pričakovanje, da bo podala pisna pravna pojasnila.

Tudi Sloveniji so bile priznane izjeme

Slovenija ima podobno izjemo v primeru francoskega burgundca, in sicer lahko uporablja skupaj z več drugimi članicami ime Weisser Burgunder. Drug primer je nemška frankinja, ko lahko Slovenija uporablja ime modra frankinja ali zgolj frankinja.

Evropska komisija je tako na sestanku sklenila, da ne vidi razlogov, zakaj ne bi izvedla svojih načrtov in zakaj bi vprašanje terana obravnavala drugače kot vse druge izjeme pred tem, so povedali viri pri Svetu EU.

Slovenija je sicer po navedbah virov danes zahtevala tudi razpravo o vprašanjih v povezavi s teranom pod točko razno na zasedanju kmetijskih ministrov unije prihodnji ponedeljek, a za zdaj ni znano, ali bo to vprašanje res uvrščeno na dnevni red.

Postopek naj bi sprožili prihodnji teden

Komisija naj bi postopek za sprožitev delegiranega akta, s katerim naj bi Hrvaški pod določenimi pogoji glede etiketiranja Hrvaški dodelila omejeno izjemo pri uporabi imena teran, sprožila 24. januarja.

Sprejetje delegiranega akta posamezna članica zelo težko zavrne, saj so za zavrnitev potrebni glasovi 55 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.

Roka ni

Že pred sestankom je bilo sicer znano še eno pojasnilo komisije - odgovor na trditev Slovenije, da bi bilo treba izjemo urediti med pristopnimi pogajanji Hrvaške in EU-jem. Komisija poudarja, da v ključnem delu evropske zakonodaje za to področje, v uredbi o skupni ureditvi kmetijskih trgov, ni nobenega roka. Sklicuje se na tretji odstavek 100. člena te uredbe, ki opredeljuje področje homonimov.

Obstaja sicer še en del zakonodaje, uredba komisije 607/2009, ki kot časovni okvir za dodelitev izjeme omenja pristopna pogajanja, a v komisiji poudarjajo, da je prva uredba pomembnejša.

Ob tem izpostavljajo še dve stvari: da je Hrvaška zahtevo podala pred pristopom in, kot že omenjeno, da je bil po pristopu Hrvaške že sprejet en delegirani akt, ki državi dodeljuje enako vrsto izjeme za tri druge sorte grozdja, ki sovpadajo z zaščitenimi označbami porekla v drugih državah.

