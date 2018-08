Bruselj odobril prevzem Gorenja kitajski družbi Hisense

Za delnico Gorenja je prevzemnik plačal 12 evrov

7. avgust 2018 ob 17:43

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je odobrila Hisensejev prevzem družbe Gorenje, saj koncentracija lastništva po njihovem mnenju z vidika omejevanja konkurence ni vprašljiva, so sporočili iz Bruslja.

Obe podjetji proizvajata in dobavljata velike gospodinjske naprave, kot so hladilniki ali pečice. Transakcijo je komisija preučila po poenostavljenem postopku in v skladu z uredbo EU-ja o združitvah, so navedli.

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding ima v lasti več kot 95 odstotkov Gorenja. Za delnico družbe iz Velenja je v prevzemni ponudbi, ki se je končala konec junija, plačala 12 evrov. Hisense je izbrala uprava Gorenja, ki je iskala strateškega partnerja, ki bi družbo podprl pri razvoju.

Hisense je eden največjih svetovnih proizvajalcev televizorjev in gospodinjskih aparatov. Proizvodne obrate ima po vsem svetu, tudi v Evropi. V primeru Gorenja so zagotovili, da bodo obdržali ime in blagovne znamke ter ohranili delovna mesta. Po načrtih naj bi Gorenje postalo center za raziskave in razvoj ter proizvodni center skupine Hisense v Evropi.

Slovenski varuh konkurence naj bi po pričakovanjih borznih analitikov odločbo o koncentraciji izdal do jeseni.

G. K.