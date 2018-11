Carlos Ghosn: Trd padec s prestola avtomobilizma v pripor

Kakšna bo prihodnost zavezništva Renault-Nissan-Mitsubishi?

24. november 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 10:52

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Svet avtomobilizma še naprej pretresa aretacija Carlosa Ghosna na podlagi suma finančnih zlorab, ki je zamajal skupno prihodnost avtomobilskega imperija Nissan-Renault-Mitsubishi.

Poslovnež je z združitvijo Nissana, Renaulta in Mitsubishija ustvaril velikana, ki proizvede vsak deveti prodan avto na svetu - in stopil ob bok velikim Volkswagnu, Toyoti in General Motors. Nissan, Renault in Mitsubishi skupno zaposlujejo skoraj pol milijona ljudi v skoraj 200 državah.

V ponedeljek je avtomobilski trg zatresla novica o njegovi aretaciji v Tokiu, sumijo ga prikrivanja okoli 60 milijonov evrov prihodkov, zlorabe finančnih sredstev podjetja in prirejanja poslovnih knjig, zaradi česar mu grozi deset let zapora. Nissan je Ghosna že razrešil s položaja. Podobno naj bi v ponedeljek storil Mitsubishi. Renault je na njegovo mesto "za začasno obdobje" imenoval namestnika.

Francosko-japonski avtomobilski imperij se je začel graditi že davnega leta 1999, ko so Ghosna iz Renaulta poslali v Nissan, da ga reši pred stečajem. Leta 2001 je postal sočasni direktor obeh podjetij in postavil temelje koncerna Renault-Nissan.

Preporod Nissana in priključitev Mitsubishija

Ghosn si je v tistem času pridobil naziv "ubijalec stroškov" in podjetje prerodil – Nissan je leta 2015 po prodaji vozil ujel najuspešnejšo japonsko znamko Toyoto, Nissanov model leaf pa je med bolje prodajanimi električnimi avtomobili na svetu. Pred dvema letoma je Nissan z nakupom 34 odstotkov lastniškega deleža zavezništvu priključil še Mitsubishi.

Vendar partnerstvo po poročanju CNN-a ni enakovredno. Čeprav je Nissan večje podjetje in proda več avtomobilov (5,8 milijona lani), ima v lasti le 15 odstotkov delnic Renaulta - enako kot francoska vlada - vendar nima glasovalnih pravic. Na drugi strani si Renault (3,8 milijona prodanih avtomobilov lani) lasti kar 43 odstotkov delnic Nissana. "Z vidika denarja je dogovor za Renault boljši kot za Nissana," menijo analitiki.

Zarota Nissana zaradi Ghosnove moči?

Nekateri celo trdijo, da gre za notranji udar vodstva Nissana proti Ghosnu, saj naj bi omenjene številke zbujale skrbi nad močjo, ki jo je zbral v svojih rokah. Nissan za CNN sicer odgovarja, da je preiskava pokazala resne večletne nepravilnosti in da so ukrepi nujni.

Francoskega poslovneža brazilskega rodu so v ponedeljek aretirali v Tokiu, kamor je priletel iz Libanona, kjer je odraščal. Nissanova notranja preiskava je po poročanju japonskih medijev ugotovila, da je Ghosn s pomočjo zastopnika koncerna Grega Kellyja prikrival prihodke za pet milijard jenov med junijem 2011 in junijem 2015 (39 milijonov evrov). Ghosn in Kelly naj bi prirejala tudi podatke o plačevanju nadomestil za kotacijo vrednostnih papirjev v višini štirih milijard jenov.

Ghosn naj bi v svoj žep pospravil tudi neznano količino denarja, namenjeno drugim direktorjem Nissana. Očitajo mu še nakup osebnih stanovanj s sredstvi podjetja, prav tako naj bi z Nissanovih računov od leta 2002 Ghosnovi sestri nakazovali 100.000 dolarjev (88.000 evrov) letno, čeprav ne obstajajo nobeni zapisi, da bi opravljala svetovalno delo za skupino.

Seznam obtožb se daljša

Čeprav je Ghosn že za rešetkami, mu v skladu z japonsko zakonodajo grozi še ena aretacija na podlagi resnejših obtožb. V sredo je javni tožilec njegov pripor podaljšal še za deset dni, ker naj bi Ghosn tudi med letoma 2015 in 2018 prikril za tri milijone jenov prihodkov. Japonska zakonodaja namreč zahteva, da premožnejši direktorji japonskih podjetij navedejo svoje zaslužke.

Podrobnosti vseh obtožb, ki jih navaja japonska javna radiotelevizija NHK in drugi japonski mediji, niso znane, saj jih niti japonsko sodišče niti Nissan še nista uradno potrdila, prav tako se nanje ni odzval Ghosn. V primeru obsodbe Ghosna čaka deset let zapora. V primeru oprostitve po mnenju analitikov investicijskega podjetja SC Capital bi se Ghosn – ki bo očitno ne glede na vse po koncu procesa ostal direktor Renaulta – lahko Nissanu maščeval z iskanjem drugih partnerjev na avtomobilskem trgu.

Japonska in Francija za nadaljevanje imperija

Nissan medtem trdi, da dolgoročno partnerstvo ostaja nespremenjeno. Stroški morebitne ločitve bi bili namreč izjemno visoki, saj podjetja ocenjujejo, da z delitvijo tehnologije in drugih virov letno prihranijo več kot pet milijard evrov.

Na pomembnost vprašanja zavezništva za svetovno gospodarstvo kažeta takojšen odziv francoske in japonske vlade, ki sta se v izjavi že dan po aretaciji zavzeli za nadaljevanje partnerstva. Francoski in japonski gospodarski minister, Bruno Le Maire in Horišige Seko, sta se nato sestala v četrtek in izrazila močno podporo nadaljevanju skupni poti.

J. R.