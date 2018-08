Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Časopisa Dnevnik in Večer sta napovedala združitev, saj to, po njihovih navedbah, narekujejo razmere na trgu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Sorodne novice Ministrstvo za kulturo se izogiba soglasju za prevzem Pro Plusa Dodaj v

Časopisa Dnevnik in Večer napovedala združitev

Nujo po združevanju narekujejo razmere na trgu

1. avgust 2018 ob 16:17

Ljubljana/Maribor - MMC RTV SLO, STA

Družbi Dnevnik d. d. in Večer Skupina d. o. o., ki izdajata dnevna časopisa Dnevnik in Večer, sta napovedali združitev. Vloge za soglasja so že pri pristojnih organih. Združitev narekujejo razmere na trgu, so ocenili.

Družbi sta v sporočilu za javnost navedli, da sta prejšnji teden podali vlogo za soglasje ministrstva za kulturo za združevanje edicij obeh časopisov. Zdaj pa sta podali tudi vlogo za priglasitev koncentracije na Agencijo za varstvo konkurence.

Na ministrstvu za kulturo so že potrdili, da so prejeli skupno vlogo obeh družb za izdajo predhodnega soglasja za pridobitev 50-odstotnega lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika družbe DV mediji, ki pa še ni vpisana v sodni register.

Bodo združitvi prižgali zeleno luč?

Družbi pričakujeta pozitivno rešitev podanih vlog, saj združitev po ocenah Večera ne predstavlja koncentracije na trgu dnevno-informativnih medijev. Ta namreč vključuje sedem večjih tiskanih medijev, ob tem pa še nekaj "izjemno velikih in obiskanih spletnih portalov, ki bralcem zagotavljajo širok dostop do dnevno-informativnih vsebin ter so tako neposredna konkurenca dnevnima časopisoma Dnevnik in Večer".

Družbi sta navedli, da se znižuje tako število kupcev dnevnih časopisov kot obseg oglaševanja. Zato ediciji vedno težje samostojno izhajata, "s čimer ni ogroženo le njuno zagotavljanje neodvisnega novinarskega dela, ampak tudi njuno preživetje". Družbi sta zato prepričani, da je lahko samo z omenjenim načrtom združevanja teh dveh edicij in skupnim nadaljnjim razvojem zagotovljen obstoj obeh dnevnih časopisov.

G. K.