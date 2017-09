Če do nedelje ne bo približevalne ponudbe, bodo v Arrivi Slovenija zaostrili stavko

Če do nedelje ne bo ponudbe, bodo zaostrili stavko

8. september 2017 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavkovni odbor v Arrivi Slovenija se je odločil zaostriti stavko, če jim uprava podjetja do nedelje do 22. ure ne poda prvega približevalnega predloga na njihove zahteve.

V odboru so v sporočilu za javnost zapisali, da če približevalnega predloga ne dobijo, bodo od ponedeljka stavkajoči vozniki izvajali le še mednarodni linijski prevoz potnikov, ki je določen z mednarodnimi pogodbami, ter prevoze na delo in v šolo skladno z zakonskimi določili.

"V upanju, da bo uprava končno razumela resnost nastale situacije in da ne bo vztrajala z vpletanjem tretje strani (ostali sindikati) v pogajanja, ki so od 22. avgusta izključno stvar med stavkovnim odborom in upravo, smo še vedno prepričani, da smo v primeru modrosti na strani uprave sposobni končati stavko v najkrajšem možnem času," so zapisali v odboru.

V odboru prav tako vztrajajo pri srečanju s predstavniki večinskega lastnika Arrive Slovenije Deutsche Bahn. "Žal do danes z njihove strani nismo dobili nobene pisne povratne informacije o kakršni koli možnosti sestanka v bližnji prihodnosti, kar dokazuje resnost in pripravljenost delodajalca, da bi resnično naredil korak naprej," so bili kritični.

Na Primorskem družba Arriva izvaja mestni promet v Kopru in Piranu, prevoze pa opravlja tudi na medmestnih linijah.

G. K.