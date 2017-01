Čehi bi radi še preostale delnice Palome

Objavili prevzemno ponudbo

26. januar 2017 ob 10:02

Sladki Vrh - MMC RTV SLO/STA

Čehi, novi večinski lastniki Palome, ki imajo v lasti 57 odstotkov družbe, so objavili prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic družbe, za delnico ponujajo 4,01 evra, ponudba pa se bo iztekla 27. februarja.

Ponudba se nanaša na 3.395.834 delnic, katerih imetnika še nista češki finančni sklad Eco Investment in njegova slovaška hčerinska družba Eco Invest. Ico Invest ima sicer po koncu 18,2-milijonske dokapitalizacije Palome 57 odstotkov delnic podjetja.

Eco Investment je v postopku dokapitalizacije za delnico odštel 4,01 evra, prav toliko ponuja tudi zdaj v okviru prevzemne ponudbe. Prevzemnika sicer ne določata praga uspešnosti in najnižjega odstotka vseh delnic.

V okviru prevzemne ponudbe naj bi svoje delnice prodal tudi Slovenski državni holding, ki je bil do izvedbe dokapitalizacije 71-odstotni lastnik podjetja.

V Palomo nameravajo vložiti 70 milijonov

Novi lastniki nameravajo v prihodnjih letih v Palomo, ki naj bi postala regijski razvojni center, vložiti okoli 70 milijonov evrov, število zaposlenih pa z zdajšnjih 700 povečati na 900.

Predsednik Eco Investmenta Milan Filo je decembra povedal, da želijo postati dolgoročni strateški partner in zgraditi močno mednarodno skupino v srednji in vzhodni Evropi, ki bo lahko enakovredno tekmovala z multinacionalkami, kot sta SCA in METSA tissue.

"Paloma bo postala konkurenčni razvojni in proizvodni center v regiji JV Evrope, SHP pa se bo osredotočal na trge Češke in Slovaške. Osredotočili se bomo na gradnjo sinergij in nadaljnji razvoj na teh trgih," je povedal Filo.

Sa. J.