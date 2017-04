Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vodilni svetovni delniški indeksi so zadnji teden nekaj malega izgubili, a so še vedno tik pod rekordnimi vrednostmi. Foto: Reuters Lastniki delnic Zavarovalnice Triglav si lahko obetajo lepo dividendo. Foto: BoBo Nafta se je na tedenski ravni podražila za okrog tri odstotke, cena brenta se je povzpela vse do 55,88 dolarja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celoten svetovni dolg dosegel 215 bilijonov dolarjev

Rahlo negativen teden na razvitih delniških trgih

9. april 2017 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Wall Street se ni opazneje odzval na dve petkovi presenečenji (napad na Sirijo in slabši podatki s trga dela), medtem ko je nafta nadaljevala rast, tako da bo v torek bencin v Sloveniji spet dražji.

Dow Jones je v petek izgubil "nepomembnih" šest točk in teden končal pri 20.656 točkah, simbolično je zdrsnil tudi tehnološki Nasdaq (5.877 točk). Na tedenski ravni sta oba indeksa prav tako naredila rahel korak nazaj. "Danes je bil precej zmeden dan. Podatki o marčevskem trgu dela so bili presenetljivi, prav tako ameriški napad na Sirijo. Vlagatelji poskušajo ugotoviti, kaj vse skupaj pomeni," je komentiral eden od tujih analitikov. Ameriško gospodarstvo je marca ustvarilo neto le 98 tisoč delovnih mest, kar je najmanj po lanskem maju in krepko pod napovedmi ekonomistov (180 tisoč), potem ko je slabo vreme nagajalo gradbenim podjetjem. Rast plač se je vseeno nekoliko pospešila, brezposelnost pa je zdrsnila s 4,7 na 4,5 odstotka.

Statistika pravi: še bo šlo navzgor

Čeprav je Fed marca zvišal obrestno mero in je pričakovati, da bo letos to storil vsaj še dvakrat, in čeprav so vrednotenja delnic v New Yorku ena najvišjih v tem stoletju, je v prvem letošnjem četrtletju Dow Jones porasel za skoraj pet odstotkov, kar je lahko podlaga za nadaljnjo rast: "Dobri donosi v prvem četrtletju leta so običajno tudi znanilci pozitivnih gibanj na delniških trgih v preostanku leta. Če vzamemo statistiko z ameriških delniških trgov, je po več kot petodstotni rasti v prvih treh mesecih običajno sledila tudi zelo visoka rasti v preostanku leta. Povprečni donos je namreč presegel 10 odstotkov, je pa skoraj neverjeten podatek, da so bili donosi koledarskega leta v teh primerih pozitivni v več kot 95 odstotkih primerov," je za Finančne krivulje povedal Damjan Kovačič, upravljavec skladov Nove KBM.

Dow Jones (ZDA) 20.656 točk Nasdaq (ZDA) 5.877 DAX30 (Frankfurt) 12.225 Nikkei (Tokio) 18.664 SBI TOP (Ljubljana) 780 10-letne am. obvezn. donos: 2,37 % EUR/USD 1,0589 EUR/CHF 1,0682 bitcoin 1.192USD nafta brent 55,20 USD zlato 1.254 USD euribor (6-mesečni) -0,241 %

Dividenda pri Triglavu 2,50 evra bruto?

Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP (779 točk) je zadnji teden pridobil 0,61 odstotka. V prvi kotaciji so največ, 2,3 odstotka, pridobile delnice Zavarovalnice Triglav. Predlagana dividenda znaša 2,50 evra bruto. Pri trenutnem tečaju (26,60 evra) bi to pomenilo več kot devetodstotno dividendno donosnost, kar je v okolju ničelnih obrestnih mer res mamljiva številka. Delnice Gorenja so se pocenile za dobrih šest odstotkov, na 6,55 evra. Gorenje načrtuje drugo izdajo obveznic in s tem med drugim refinancirati del dolgoročnih finančnih virov. Najprometnejše so bile Krkine delnice, s katerimi so vlagatelji sklenili za 1,26 milijona evrov poslov. Delnice so se v petih dneh podražile za 1,82 odstotka, na 53,10 evra.

Gorivo bo dražje

Cena nafte brent se je po ameriškem napadu na sirsko vojaško letališče povzpela vse do 55,88, kar je največ v zadnjem mesecu. Zadnje dvotedensko obdobje je prineslo precej višje cene nafte kot prejšnje (ko je bil brent nekaj časa le pri 50 dolarjih), tako da bodo v Sloveniji cene goriva v torek spet višje. Na ameriško vojaško posredovanje v Siriji se je (s približno enoodstotno rastjo) pričakovano odzvalo tudi zlato, ki je potrdilo status varnega pribežališča. Cena je v petek pri 1.271 dolarjih dosegla petmesečni vrh, je pa res, da je popoldne sledil padec na izhodiščnih 1.254 dolarjev. Donosnost desetletne ameriške obveznice je takoj po objavi marčevskih gibanj na trgu dela zdrsnila na 2,269 odstotka, kar je najmanj po 18. novembru.

Svetovni dolg dosegel že 215 bilijonov dolarjev

Skupni dolg, ki ga imajo vlade vsega sveta, podjetja in gospodinjstva, je konec leta 2016 znašal 215 bilijonov dolarjev (s številko: 215000000000000), sporoča Inštitut za mednarodne finance (IIF). Vsota pomeni 325 odstotkov svetovnega letnega BDP-ja. Vladni dolg držav sveta znaša 89 odstotkov svetovnega BDP-ja, zelo skrb vzbujajoče pa je tudi, kako zelo so zadolžena podjetja v državah v razvoju. Na Kitajskem podjetniški dolg skupno znaša kar 166 odstotkov letnega domačega BDP-ja. Ker je ameriška centralna banka začela cikel zviševanja obresti, kar vpliva tudi na močnejši dolar, bi lahko to sprožilo likvidnostne težave številnih podjetij.

Tomaž Okorn