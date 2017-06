Cene gostovanja v EU mobilnih omrežjih so izenačene z domačimi

Enake cene veljajo le, če je uporabnik na gostovanju v tujini

15. junij 2017 ob 07:46,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropska uredba, ki odpravlja dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini, je stopila v veljavo v vseh članicah EU ter na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu, ki prav tako veljajo za del evropskega gospodarskega prostora. Toda obstajajo določene omejitve.

Storitve gostovanja se bodo odslej v EU zaračunavale na podlagi domačih maloprodajnih cen. Uporabnik bo za vsako minuto pogovora, poslano kratko sporočilo in preneseni gigabajt podatkov plačal toliko, kot če bi te storitve opravil v svojem domačem omrežju.

"Odprava stroškov gostovanja je eden največjih in najbolj otipljivih uspehov EU," so v sporočilu za javnost zapisali predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, premier Malte kot trenutno predsedujoče Svetu EU Joseph Muscat ter predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Evropska komisija je že pred desetimi leti poskusila odpraviti stroške gostovanj, vendar je naletela na hud odpor operaterjev. Takrat so določili zgornjo mejo še dovoljenih stroškov storitev mobilne telefonije in med letoma 2007 in 2016 je EU uspelo, da so se končne cene telefonskih klicev za potrošnika znižale za 92 odstotkov.

Odpravi stroškov gostovanj pa se niso upirali le operaterji, pač pa tudi države članice. Evropski komisar iz Nemčije Günther Oettinger je lani predlagal, naj se obdobje brez dodatnih stroškov gostovanj omeji na le 90 dni v letu. S tem je želel preprečiti, da bi uporabniki v domači državi ves čas uporabljali storitve operaterja iz kakšne druge države članice. Na koncu so dosegli dogovor, da se 15. junija letos stroške gostovanj povsem odpravi.

Operaterji imajo pravico nadzora

Odprava stroškov gostovanja velja le za uporabnike, ki občasno potujejo po EU-ju. Operaterji zato lahko nadzorujejo prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Tistim, ki bodo v štirimesečnem obdobju več kot 50 odstotkov dni prijavljeni v gostujočih omrežjih operaterjev v EU-ju in bodo več kot polovico vseh storitev opravili v gostovanju, bodo poslali opozorilo, nato pa jim bodo lahko za gostovanje zaračunali pribitek.

Uredba operaterjem tudi omogoča, da se v primeru, ko je cena paketa zelo nizka oz. uporabniku omogoča količinsko neomejen prenos podatkov, zakupljene količine prenosa podatkov omejijo. V tem primeru bo moral operater uporabniku ob prestopu meje s kratkim sporočilom natančno sporočiti, kakšna količina prenosa podatkov je glede na njegov paket po domačih cenah predviden pri gostovanju. Za porabo nad to količino pa bo lahko zaračunal manjši pribitek.

G. C.