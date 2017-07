Cene stanovanj so se v Sloveniji nadpovprečno dvignile

Podatki evropskega statističnega urada Eurostat

19. julij 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stanovanjske nepremičnine so se v prvem četrtletju na letni ravni v območju z evrom podražile za štiri, v Evropski uniji za 4,5 odstotka, v Sloveniji pa za šest odstotkov.

Na četrtletni ravni je bila podražitev v območju z evrom 0,4-odstotna, v EU-ju pa 0,7-odstotna, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem četrtletju na letni ravni najbolj zvišale na Češkem (+12,8 odstotka), v Litvi (+10,2 odstotka) in Latviji (+10,1 odstotka). Na Hrvaškem in v Italiji so medtem padle, in sicer za 0,4 oz. 0,1 odstotka.

Glede na predhodno, to je zadnje četrtletje lani, so se stanovanjske nepremičnine najbolj podražile na Češkem (+2,9 odstotka), Latviji (+2,8 odstotka) in na Švedskem (+2,5 odstotka). Najbolj so se pocenile na Malti (-5,4 odstotka), na Slovaškem (-2,4 odstotka) in na Cipru (-1,4 odstotka).

V Sloveniji so cene nepremičnin v prvem četrtletju glede na enako obdobje lani zrasle za 5,9 odstotka, na četrtletni ravni pa za 1,3 odstotka.

Padec obsega gradbenih del

Eurostat je objavil tudi podatke o obsegu gradbenih del. Maja v primerjavi z aprilom po sezonsko prilagojenih podatkih zmanjšal za 0,7 odstotka in v EU-ju za 1,1 odstotka. Na letni ravni sta obe območji opazili rast, in sicer območje evra 2,6-odstotno in EU 2,5-odstotno. Slovenija je maja zapisala največji mesečni padec obsega gradbenih del v EU-ju z -10,6 odstotka.

Al. Ma.