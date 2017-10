Cerar: Naša podjetja ne smejo biti le sledilci sprememb, pač pa aktivni ustvarjalci prihodnosti

Vlada je zadovoljna z delom SDH-ja

23. oktober 2017 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman sta zadovoljna za delom Slovenskega državnega holdinga (SDH). Prvič v zgodovini je bila dobičkonosnost lastniškega kapitala šestodstotna, je dejal Cerar.

Poročilo o upravljanju kapitalskih naložb države in SDH za leto 2016 navaja, da so podjetja v lasti države in SDH-ja na podlagi šestodstotne donosnosti kapitala svojemu lastniku izplačala za skupaj 257 milijonov evrov dividend, kar je 38 odstotkov več kot lani, skoraj še enkrat več kot pred petimi leti in največ doslej.

"Smo aktiven lastnik z ambicioznimi cilji," je na konferenci, na kateri so se poleg predstavnikov države kot lastnice zbrali tudi predstavniki uprav in nadzornih svetov podjetij z državnim lastništvom, dejala članica uprave SDH-ja Nada Drobne Popovič.

SDH ima trenutno v upravljanju 68 aktivnih naložb, od tega 18 strateških naložb in 20 pomembnih, ostale so portfeljske. Vsa skupaj imajo več kot 80.000 zaposlenih, vsota knjigovodskih vrednosti vseh deležev pa je 10,4 milijarde evrov.

Podjetja z lastništvom države predstavljajo pomemben delež slovenskega gospodarstva, je dejal Cerar. "Zato je odgovornost vseh nas tukaj, da se odzovemo na bodoče izzive, zelo velika," je dejal. Naša podjetja po njegovih besedah ne smejo biti le sledilci sprememb, pač pa aktivni ustvarjalci prihodnosti. Za to pa potrebujemo vizionarske uprave ter izkušene nadzornike in nenazadnje državo, ki bo dobro razumela in znala uspešno krmariti skozi izzive prihodnosti, je pozval.

Finančni ministrici se zdi dobičkonosnost pomemben kazalnik učinkovitosti upravljanja družb v državni lasti, nikakor pa edini. "Zame je zagotavljanje učinkovitega delovanja javnih služb in dobre infrastrukture vsaj enako pomemben element učinkovitosti," je dejala.

Ob tem si želi, da bi uspeli skupaj dokazati, da je država lahko dober upravljavec kapitalskih naložb, ter da obstoječi sistem upravljanja prinaša dolgoročne koristi vsem. Rezultate za leto 2016 je ocenila kot spodbudne, in to ne le zaradi ugodnejšega gospodarskega okolja, pač pa tudi zaradi izboljšanega upravljanja.

Največji donos finančnih družb

Največji donos so lani dosegle družbe, ki so uvrščene v steber financ, sledijo družbe v stebrih gospodarstvo, promet in energetika, je povedala Drobne Popovičeva. "Glede na leto 2015, ko je bil donos 4,7-odstoten, beležimo res visoke rasti," je dejala. Med posameznimi družbami se z najvišjo dobičkonosnostjo v letu 2016 lahko pohvalijo Abanka, Sij in Luka Koper, namreč več kot 13-odstotno, sledita Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava z več kot 11-odstotno dobičkonosnostjo.

Do leta 2020 naj bi se dobičkonosnost v skladu z merili za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih je v začetku leta potrdila vlada, povzpela na osem odstotkov. Za leto 2017 je ta cilj določen v višini 7,1 odstotka, kar pa je po mnenju vodstva holdinga preveč ambiciozno.

"Z obstoječim portfeljem v letu 2017 ne bomo dosegli 7,1-odstotne donosnosti," je dejala Drobne Popovičeva. Kot enega od vzrokov je izpostavila dejstvo, da več kot dve tretjini portfelja predstavljajo strateške naložbe, kjer tako visokih donosov ne moremo pričakovati, saj je treba poleg ekonomskim slediti tudi strateškim ciljem.

Najvišjo rast si v SDH po njenih besedah obetajo od družb v stebru gospodarstvo, in sicer v vseh dejavnostih - tako v proizvodnji kot turizmu, metalurgiji in vseh ostalih družbah. Leta 2018 naj bi dobičkonosnost družb v tem stebru dosegla 8,2 odstotka, leta 2019 pa že 9,7 odstotka, je povedala.

G. C.