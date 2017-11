Cerar: "Ponosen sem, da Slovenija postaja središče razvoja robotike v Evropi in širše"

Gradnja tovarne robotov v Kočevju se je začela s položitvijo temeljnega kamna

2. november 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 13:45

Kočevje - MMC RTV SLO, STA

Na kočevskem gradbišču evropske tovarne največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov, japonske Yaskawe, so dopoldne položili temeljni kamen.

Pred polaganjem so v Kulturnem centru Kočevje pripravili slovesnost s pozdravnimi govori predsednika vlade Mira Cerarja, predstavnikov družbe Yaskawa in kočevskega podžupana Romana Hrovata.

Premier Cerar je v svojem govoru poudaril, da naj bo politika v službi gospodarskega napredka in razvoja, ter dodal, da vlada spodbuja in išče možnosti novih naložb, s čimer bi okrepila gospodarski razvoj države.

Ob tem je napovedal, da se z novim zakonom o spodbujanju investicij večjim naložbenikom ne bo več treba posvečati posamezno. S tem bodo namreč izenačili pravice domačih in tujih naložbenikov, predvsem pa bodo "zagotovili predvidljivost okolja".

Premier je tudi povedal, da slovensko industrijo po svetu predstavljajo z besedami "Green, Creative, Smart", za tak pa je označil tudi projekt nove tovarne. Z zasledovanjem omenjenih ciljev želi vlada pritegniti in razvijati še več takšnih naložb in z njimi državo konkurenčno okrepiti.

"Slovenija je po mojem trdnem prepričanju namreč odlična lokacija za nove investicije in nove sedeže podjetij. Država nudi odlično strateško lokacijo, vpetost v mednarodno poslovno okolje in zelo dobro izobraženo ter sposobno delovno silo," je med drugim poudaril Cerar.

Cerar je v zaključku svojega nagovora poudaril, da bodo z novo tovarno robotov v Kočevju ustvarjena visoko strokovna delovna mesta, pridobljena bodo nova znanja zaposlenih in vzpostavljena bo proizvodnja, ki bo komplementarna s slovenskimi podjetji ter inštituti. "Ponosen sem, da Slovenija z Yaskawo postaja središče razvoja robotike v Evropi in širše," je opozoril.

Delegacija Yaskawe v Kočevju

Polaganja temeljnega kamna so se udeležili tudi predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe ter podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern, predsednik Yaskawa Robotics Division Europe in direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger, generalni direktor Yaskawa Robotics Division in podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Masahiro Ogawa, več ministrov ter drugi gosti.

Stern je med drugim dejal, da so za kočevsko naložbo trdo delali in ujeli vse roke, gradnjo pa začeli celo mesec pred zastavljenim rokom. Tovarna bo začela obratovati v zadnji četrtini prihodnjega leta. Navedel je tudi, da Yaskawa po svetu zaposluje 14.500 ljudi in izdela 40.000 robotov letno. V Evropi zaposluje 1700 ljudi.

Po Schnekenburgerjevih besedah se želi Yaskawa z novo tovarno približati evropskim potrebam, hkrati pa pri izdelavi robotov postati vodilna na svojih trgih. Glede nove tovarne je pojasnil, da bo ta merila 120 krat 92 metrov, imela bo nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. Do leta 2023 bo zaposlovala približno 200 ljudi, letno pa bo izdelala 6000 robotov.

Ogawa je ocenil, da je Slovenija idealno mesto za postavitev Yaskawine evropske tovarne robotov, kočevski podžupan Hrovat pa je opozoril, da nova delovna mesta prinašajo rešitev za visoko kočevsko nezaposlenost.

Celotna naložba bo stala približno 25 milijonov evrov. Slovenija bo vzpostavitev Yaskawine kočevske tovarne podprla s 5,6 milijona evrov.

Nov raziskovalni center

Poleg tovarne, ki bo izdelovala industrijske robote, bo Yaskawa odprla tudi center za raziskave in razvoj. Z novim centrom bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko in z Inštitutom Jožef Štefan.

Foto: Bobo

G. C.