Cerar: Referenduma o zakonu o drugem tiru ne sme biti

Vložena pobuda za referendum

17. maj 2017 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Referenduma o zakonu o drugem tiru po besedah premierja Mira Cerarja ne sme biti, saj bi to ustavilo projekt, za katerega so si prizadevale vse dozdajšnje vlade.

Tisti, ki so zbirali podpise ali pa jih še zbirajo, po besedah predsednika vlade Mira Cerarja prevzemajo zelo veliko odgovornost za to, da bi se zrušil projekt, ki je za Slovenijo, Luko Koper, železnice, podjetja in prebivalce ključnega pomena.



Prepričan je, da je vlada v zadnjih treh letih za projekt naredila vse, kar je mogla. Kot je naštel v izjavi za javnost, so v zadnjih treh letih pridobili vsa gradbena dovoljenja, ustanovili podjetje 2TDK, ki se bo ukvarjalo s projektom, gradijo tudi že izvlečni tir iz Luke Koper, da bi imel projekt čim večjo težo, pri njem sodelujejo tudi Evropska komisija, Evropska investicijska banka, agencija Jaspers in pet evropskih držav.

Premier je še zatrdil, da njegova vlada projekt vodi transparentno, zakonito in na način, ki omogoča vzdržnost javnih financ. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Leben je k temu dodal, da se je v zato, ker ne želijo ničesar skrivati, minuli teden povezal tudi z agencijo Transparency International.

"Izničiti hočejo ves ta trud"

Projekt je po besedah Cerarja pomemben, ker nas "ohranja in utrjuje na evropskem in svetovnem zemljevidu kot ključno transportno povezavo med Luko Koper ter državami srednje, vzhodne in deloma severne Evrope".

"Vsi, ki želijo projekt blokirati in izničiti ves ta trud, niso proti vladi, niso proti meni ali nekemu ministru. Želim, da državljani dobro veste, da tisti, ki so proti projektu, so proti vam, proti temu, da Slovenija razvija," je poudaril.

Kot je še dejal premier, ne gre za projekt levega ali desnega političnega prostora. To ne sme biti projekt za volilno kampanjo. Tudi Leben je poudaril, da je projekt prepomemben, da bi bila njegova usoda prepuščena političnim preračunavanjem pred volitvami.

Državni sekretar je pojasnil, da so bili na ministrstvu v zadnjem tednu ponovno v stiku s civilno iniciativo Svet za civilni nadzor projekta drugi tir in koprskim županom Borisom Popovičem, ki je v državnem svetu glasoval za veto na zakon o drugem tiru. V torek se je sicer Leben vrnil iz Pekinga, kjer sta imela z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom bilateralno srečanje z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom. Ta mu je ponovno jasno povedal, da je madžarska resen sogovornik v projektu, Leben pa je bil z zaključkom pogovora "zelo zadovoljen".



Cerar še upa, da referenduma ne bo

Glede morebitne referendumske kampanje pa je Cerar dejal, da je o njej morda še prezgodaj govoriti, saj še vedno upa, da do nje ne bo prišlo. Verjame pa v trdno podporo koalicije projektu, saj je ta v DZ zakon dvakrat potrdila z absolutno večino.

Dotaknil se je tudi napovedi SDS-a, da se bodo vključili v zbiranje podpisov za referendum. Premier upa, da si bodo v največji opozicijski stranki premislili. SDS ima sicer v soboto kongres, ki naj bi se ga po nekaterih informacijah udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban. Če bodo v SDS-u torej zbirali podpise proti projektu, v katerem bi sodelovala Madžarska, bi to zbiranje podpisov po besedah Cerarja končalo sodelovanje z Madžarsko oziroma bi se to sodelovanje razvrednotilo.

SMC: Maske so padle

O morebitnem referendumu o zakonu o drugem tiru so danes spregovorili tudi v SMC. Vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer je v DZ dejala, da vse aktivnosti, ki jih lahko opazujemo, kažejo na to, da so maske padle in da je očitno v ozadju civilnih iniciativ in posameznikov tudi veliko politične in strankarske podpore in opore. Vsem političnim tekmecem svetuje, naj se gredo pošteno politično igro. Parlamentarne volitve bodo čez dobro leto in nanje naj se pripravljajo z običajnimi sredstvi. Referendum ni orodje, s katerim bi lahko manipulirali za predčasno pridobivanje podpore volivcev, je poudarila.

Al. Ma.