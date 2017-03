Cimos tik pred prodajo?

Kaj od starih sporazumov še velja?

27. marec 2017 ob 19:58

TV Slovenija je pridobila dogovor, ki ga je italijanski sklad Palladio Finanziaria podpisal s sindikati in vodstvom Cimosa. Razkrivamo vsebino dogovora, pa tudi neuradno informacijo, da je posel zelo blizu zaključnega dejanja.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) naj bi z italijanskim investitorjem, skladom Palladio Finanziaria, še ta teden končal pogajanja o nakupu Cimosa, podjetja, ki pri nas in v tujini zaposluje 4.000 delavcev. Po naših informacijah sta partnerja že dorekla vsa pravna vprašanja.

Obljube o milijonskih vlaganjih

Predstavniki italijanskega kupca so se v Kopru srečali z upravo in delavci obeh držav in v minulih dneh tudi podpisali dogovor. V njem sklad zagotavlja, da bo v Cimos vložil 35 milijonov evrov svežega kapitala in ne 20, kot je bilo sprva predvideno. Nato bo v dveh letih investiral še 50 milijonov evrov.

Sedež v Kopru, ohranitev blagovne znamke

Plače bodo ostale na ravni veljavnih kolektivnih pogodb, piše v sporazumu, seveda pa se ne bo mogoče izogniti odpuščanju. Za zdaj še ni jasno, koliko ljudi bo v obratih na slovenski in hrvaški strani izgubilo službo, a dogovor predvideva, da bodo odpravnine za 15 odstotkov višje, kot jih predvideva zakonodaja. Italijani se tudi zavezujejo, da bo sedež družbe ostal v Kopru, prav tako obljubljajo, da bodo ohranili blagovno znamko Cimos. Spoštovali bodo tudi vse predpise glede uporabe slovenskega jezika v družbi.

Umaknil se je in spet vrnil

Spomnimo, da je italijanski sklad, preden se je konec februarja iz posla umaknil in se nato spet vrnil, za Cimos ponujal simbolično kupnino 100.000 evrov, hkrati pa je bil pripravljen prevzeti dobrih 100 milijonov evrov njegovih dolgov. Ena ključnih ovir je bil Cimosov dolg do Hrvaške, glede katerega pa sta ministra na Otočcu dosegla poravnavo v višini 7 milijonov evrov.

Kaj od prejšnjih dogovorov še velja?

Ali dozdajšnji dogovori še veljajo, pa ni znano, saj so se vsi vpleteni zavili v molk. Ne DUTB, ne Italijani, ne ministrstvo izjav za zdaj ne dajejo.

A po naših neuradnih informacijah je posel zelo blizu zaključnega dejanja. Morda bomo kaj več izvedeli še ta teden.

Elen Batista Štader, TV Slovenija