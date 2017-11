V rajskih dokumentih razkrili tudi ciprske posle nekdanjega direktorja davčne uprave

Povezave s podjetjem, ki za slovenske stranke odpira ciprska podjetja

6. november 2017 ob 08:59

6. november 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če kdo reče, da se je za Ciper treba obrniti name, nima prav, saj za to ni potrebe. Podjetje na Cipru se lahko ustanovi tudi na podlagi informacij na spletu, kjer je veliko ponudnikov. Če pa kdo pride k meni, ga napotim h kolegom na Ciper in se oni dogovarjajo naprej," je o svojih ciprskih poslih povedal davčni svetovalec Ivan Simič.

Časnik Delo je ob razkritju t.i. rajskih dokumentov, ki dajejo vpogled v svet davčnih utaj, poročal tudi o delovanju nekdanjega direktorja davčne uprave (Durs) na Cipru Ivana Simiča oz. o njegovih povezavah s ciprsko družbo M.E. Nominees, ki se ukvarja z upravljanjem podjetij.

Simič je za Delo povedal, da je M.E. Nominees v lasti njegovih kolegov in dodal, da tiste, ki potrebujejo podjetje na Cipru, pač usmeri k svojim kolegom. Na Cipru obstajata še dve družbi, v katerih je lastnik tudi Simič in ki sta lastnici dveh slovenskih podjetij. Eno od teh, svojo davčno svetovalno družbo, je Simič leta 2007, ko je vodil davčno upravo, prodal na Ciper. Vendar jo je, kot kaže, le "parkiral" pri "kolegu", saj je po koncu mandata na davčni upravi spet postal njen lastnik.

Ponovni lastnik ciprskega podjetja

Družbo Ivan Simič, holding, d. o. o., ki je bila največja lastnica podjetja Simič & partnerji, je tedaj prodal ciprski družbi Cayo Holdings. V tem času je bil formalni lastnik podjetje E.P. Nominees, ki se ukvarja z upravljanjem podjetij v imenu dejanskih lastnikov. Simič je v lastništvo ponovno vstopil leta 2008, kmalu za tem, ko je odstopil kot direktor Dursa.

Aprila 2008 je Cayo Holdings od E.P. Nominees kupila družba Flomboyant Capital z Britanskih Deviških otokov. Simič je povedal, da takrat ni bil lastnik tega podjetja, ampak je delež v Flomboyant Capitalu kupil 15. septembra 2008, torej dva meseca po tistem, ko je zapustil Durs. To naj bi tudi prijavil davčnemu organu.

Flomboyant Capital se je pozneje preimenoval v Simic Capital, ki je še vedno lastnik ciprskega podjetja, ki se je dvakrat preimenovalo in sicer leta 2014 iz Cayo Holdings v Simic Sports, leto kasneje pa v Simic Consult, ki je lastnik slovenske družbe. Ta se zdaj imenuje Simič Šport in se ukvarja z zastopanjem športnikov.

"Nikoli ne bi imel podjetja ne na Deviških otokih in ne na Cipru, če ne bi sprejel, da postanem direktor davčne uprave. Sredi leta 2007 so nekateri novinarji časopisa Dnevnik po izmišljeni zgodbi začeli s pritiski name, da ne morem biti lastnik podjetja za davčno svetovanje, če sem direktor davčne uprave," je dejal Simič in dodal, da sta mu pred prevzemom funkcije protikorupcijska komisija in finančno ministrstvo odgovorila, da mu ni treba prodati deleža v davčno svetovalnem podjetju.

Vodenje Dursa je bila napaka

Simič je tudi pojasnil, da je pod medijskimi pritiski imel dve možnosti in sicer, da odstopi kot direktor davčne uprave ali da proda delež v svojem podjetju. S sodelavci na Dursu so se tedaj posvetovali in sklenili, da končajo projekt informativnega izračuna dohodnine, zato je ostal direktor.

"Sredi leta 2007 sem iskal kupca za delež svojega podjetja, in ker ga nisem našel v Sloveniji, sem ga prodal kolegu s Cipra oziroma podjetju Cayo Holdings. O tem sem v zadnjih desetih letih govoril in pisal že velikokrat. Kar se je dogajalo vsa ta leta in kar se dogaja zdaj, dokazuje, da je bila odločitev, da postanem direktor Dursa, ena mojih največjih napak v življenju, saj novinarji ne cenite tistega, kar se naredi, temveč iščete ali si izmislite nepravilnosti, ki jih ni," je še dejal Simič.

Ciprski seminarji v Sloveniji

Simičev ciprski sopotnik je po navedbah Dela Marios Eliades, skupaj z njim je namreč direktor v Simic Consultu. Eliades je ustanovitelj podjetja Eliades & Partners, ki svetuje na poslovnem in davčnem področju. Eliadesova družba je tudi podjetje M.E. Nominees, ki domuje na istem naslovu kot Simičevi družbi Simic Consult in STN Holdings. Na Cipru je doslej ustanovila 14 podjetij, od tega jih je najmanj devet povezanih s Slovenijo. Več hčera M.E. Nominees je namreč lastnic slovenskih podjetij, pa tudi nepremičnin.

Podjetje Eliades & Partners je leta 2011 skupaj z Davčnim izobraževalnim institutom organiziralo seminar v Sloveniji o investicijskih priložnostih na Cipru in poslovanju prek te države, so pojasnili za Delo. "Seminarja se je udeležilo majhno število poslovnežev in svetovalcev. Sodelujemo tudi s podjetjem Simič & partnerji pri nekaterih strankah, ki so v preteklosti uporabile Ciper kot poslovno središče. Imeli smo manjše število slovenskih strank, vendar se je njihovo število po gospodarski krizi zmanjšalo." Pri tem niso hoteli izdati, koliko podjetij so ustanovili za Slovence in koliko za druge.

"Če k meni pride nekdo, ki želi ustanoviti podjetje v tujini, ne le na Cipru, temveč kjerkoli na svetu, ga pošljem k enemu od kolegov, ki so na seznamu svetovnega združenja svetovalnih podjetij, katerega člani smo. Podobno kot oni pošljejo svoje stranke k meni, če želijo ustanoviti podjetje v Sloveniji," je povedal Simič. V Eliades & Partners so pojasnili, da se s Simičem poznajo več kot deset let prek konferenc, ki se jih udeležujejo vsako leto.

Davčni dolžniki poslujejo na Cipru

Zlatan Kudić, ki je s 24 milijoni davčnega dolga zaslovel kot rekordni davčni dolžnik, je svoje podjetje Maxicom prenesel na ciprsko družbo Encilova Holding, ki jo je ustanovilo podjetje M.E. Nominees. Kudića je v davčnih postopkih zastopal prav Simič oziroma njegovo svetovalno podjetje.

Simič, kot navaja Delo, sodeluje s ciprskim podjetjem Rathngovia, kjer je direktor ciprski M.E. Nominees. Za Rathngovio je Simič pridobil matično številko, lastništvo družbe pa se izgubi v davčni oazi Delaware. Rathngovia je lastnica skoraj 7000 kvadratnih metrov zemljišč v Kranjski Gori, ki jih na svoji spletni strani po 300 evrov za kvadratni meter prodaja Simič Šport.

Tretje podjetje je Barzio Holding, ki je od Rada Snežiča kupilo družbo Meltal – Rado Snežič. Družbi S. E. Mirabilis in JPPM Aurum pa sta bili lastnici slovenskih družb za odkup zlata, Trgo zlato in Zlato za evre. Zadnja je bila izbrisana, prva pa je v stečaju na predlog finančne uprave. Po zadnjih podatkih finančne uprave je podjetje Trgo zlato uvrščeno na seznam davčnih dolžnikov, ki dolgujejo od milijona do deset milijonov evrov.

Ciper ni davčna oaza

Nekdanji direktor Dursa sicer pravi, da Ciper ni davčna oaza že od 1. maja 2004, ko je postal član EU-ja. "Dejstvo je, da če hočem izkoristiti nižje davčne stopnje v neki državi, potem moram tam tudi delati, saj moram ob morebitni davčni kontroli dokazati, da nisem delal v ali iz Slovenije. Če sem pa delal v Sloveniji, sem obdavčen v Sloveniji. Zato se je treba izseliti, če ne želiš biti kot fizična oseba slovenski davčni rezident. Če pa hočeš delati prek tujega podjetja, moraš delati tam, kjer je sedež tega podjetja. Zadeve so dokaj enostavne," je dejal in dodal, da so se razmere na Cipru zelo spremenile. Banke so po njegovih besedah stroge kot v Sloveniji, podatki pa so zaradi evropskih direktiv pregledni.

Simič je tudi poudaril, da že leta ni delal na Cipru, in predvideva, da že nekaj časa ni nihče iz Slovenije odprl podjetja v tej državi. Morda je bolj zanimiva Malta, kjer se lahko zadeve izvedejo brez plačila davka na dobiček podjetja. Tudi če ima podjetnik družbo na Britanskih Deviških otokih, ki so davčna oaza, ne more nikomur izdati računa, ki bi bil davčno sprejemljiv za slovensko finančno upravo, še opozarja Simič.

G. C.