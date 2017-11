Črni petek: cene padajo, denarnice se tanjšajo

Nakupovalni zadnji novembrski petek so posvojili tudi slovenski trgovci

24. november 2017 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriško potrošniško tradicijo iskanja velikih popustov na tako imenovani črni petek, ki sledi zahvalnemu dnevu, so posvojili tudi slovenski trgovci, ki ponujajo številne popuste in posebne akcije.

Fenomen črnega petka (v izvirniku "Black Friday"), nakupovalnega praznika, se je dobro prijel tudi v Sloveniji, saj popuste ponujajo vsi večji trgovci, tako v klasičnih fizičnih prodajalnah kot na spletu.

Črni petek prihaja iz ZDA, kjer že od leta 1932 velja za začetek božične nakupovalne sezone. Za številne Američane je to tudi dela prost dan, saj sledi prazničnemu zahvalnemu dnevu. Ljudje imajo tako dovolj časa za nakupe in najbolj potrošniško obsedeni si pred trgovinami postavijo prave tabore, da bi si zagotovili kar najboljši izhodiščni položaj ob odprtju trgovin.

Med potrošniki je že večkrat izbruhnilo tudi oboroženo nasilje in v zadnjem desetletju so bile posledica nakupovalne mrzlice smrtne žrtve in na stotine poškodovanih.

Razlage imena črni petek so različne, nekateri ga pripisujejo temu, da so mnogi delavci na petek po zahvalnem dnevu, ki ga vedno praznujejo četrti četrtek v novembru, vzeli bolniški dopust, da bi imeli podaljšan konec tedna. Hkrati so dan po omenjenem prazniku na ameriških cestah hudi prometni zamaški, ki spremljajo začetek nakupovalne božične sezone. Najverjetnejša pa je ta, da so prodajalci večino leta poslovali s finančno izgubo, nato pa so v praznični sezoni, ki se začne po zahvalnem dnevu, končno izplavali iz rdečih številk v črne.

Trgovci si so zaradi navdušenja množic nad črnim petkom izmislili še kiberponedeljek (Cyber Monday), prvi ponedeljek, ki sledi črnemu petku, saj so ugotovili, da nekaterim potencialnim strankam med prazničnim koncem tedna, ko obiskujejo sorodnike, ne uspe utrgati časa za nakup, zato so jim ponudili še eno priložnost, da dodobra izkoristijo svoje kreditne kartice.

Črni petek se je v Evropi najbolj prijel v anglosaškem svetu. Irci letos po poročanju Reutersa pričakujejo rekordno zapravljanje, Britanci, ki že tako ali tako spadajo med največje zapravljivce v EU-ju, pa naj bi po podatkih GlobalData forecasts UK v tednu dni, med 20. In 27. novembrom zapravili okoli 13,1 milijarde evrov.

Bojkot nakupovanja

V zadnjih letih se, tudi v Sloveniji, pojavljajo pozivi k bojkotiranju črnega petka kot protest proti izrojeni potrošniški kulturi. Sočasno s črnim petkom tako že nekaj let v več kot 60 državah poteka dan brez nakupov. Letos poteka pod geslom Več kot trošiš, manj živiš (The More You Consume, the Less You Live).

Nekatere organizacije ozaveščajo o čezmerni porabi in ponujajo v različne alternativne dejavnosti. V okoljskem centru na Trubarjevi 50 bo potekala izmenjava oblek in knjig (od 15.00 do 19.00), v Knjižnici R E Č I na Belokranjski 6 v Ljubljani bo zamenjava hrane, izdelkov za higieno in čistil za rabljena, vintage oblačila in predmete. V prostorih Rdečega križa na Tržaški 132 v Ljubljani pa je med drugim odprta tudi popravljalnica – šivalnica.

G. C.