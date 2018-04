Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kot vsako leto je bilo največ prodanih letnih vinjet za cestninski razred 2A. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Klasično cestninjenje in cestninske postaje se dokončno poslavljajo Dodaj v

Dars prodal že slaba dva milijona vinjet in iztržil skoraj 96 milijonov evrov

Letos izdali že skoraj 9.400 glob za prekrškarje

21. april 2018 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od 1. decembra lani do konca marca so na Darsu prodali nekaj več kot 1,97 milijona vinjet, kar je devet odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Zanje je iztržil 95,7 milijona evrov, kar je na letni ravni 4,7 milijona evrov več.

Največ prodanih vinjet je bilo letnih za cestninski razred 2A, kamor spadajo osebna vozila. Po podatkih Darsa so jih v štirih mesecih prodali 773.920, kar na letni ravni predstavlja triodstotno rast. Za omenjeni cestninski razred so prodali tudi 13 odstotkov več mesečnih vinjet in 12 odstotkov več tedenskih vinjet.

Ob rasti prodaje vinjet pa se povečuje tudi število kršilcev. Cestninski nadzorniki so med 1. januarjem in 31. marcem izdali skupno 9.392 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali napačne uporabe vinjet. V prvem lanskem trimesečju so jih izdali 9.055. Globe sicer niso prihodek Darsa, temveč se v celoti stekajo v državni proračun.

