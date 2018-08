Dars: Razveljavitev razpisa za predor Karavanke bi precej zamaknila začetek del

Za revizijo izbora izvajalca del so prišle tri zahteve

23. avgust 2018 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dars je do izteka roka za pritožbe glede izbora izvajalca del za gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke prejel od neizbranih ponudnikov, novogoriškega Kolektorja CPG-ja, sarajevskega Euro-Asfalta ter Gorenjske gradbene družbe tri zahtevke za revizijo .

Družba za avtoceste (Dars) je konec julija za izvajalca del za gradnjo druge cevi karavanškega predora izbrala turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, katerega ponudba za 89,3 milijona evrov brez DDV-ja je bila bistveno cenejša od preostalih osmih ponudb. Vendar izbor še ni pravnomočen, saj so trije neizbrani izvajalci vložili revizijske zahtevke.

Kolektor CGP, ki je skupaj z Rikom in turškim Yapijam Merkezijem iradnjo predora ponudil za 109,4 milijona evrov, je zahtevek za revizijo vložil že 17. avgusta. V sredo je zahtevek podala družba Euro-Asfalt iz Sarajeva, ki bi drugo cev predora skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj zgradila za 106,3 milijona evrov, do polnoči pa je prispela še pritožba Gorenjske gradbene družbe in češkega Metrostava, ki sta v skupnem nastopu podala drugo najugodnejpo ponudbo, in sicer za 104,4 milijona evrov.

Na Darsu so pojasnili, da se bo do zahtevkov najprej opredelil naročnik kot prvostopenjski organ. Odločitev o zahtevku za revizijo mora Dars sprejeti v osmih delovnih dneh po tem, ko se izbrani ponudnik izreče do pritožb, za kar ima tridnevni rok. Če bo kateri od pritožnikov po prejemu odgovora Darsa vztrajal pri zahtevku, bo Dars celotno dokumentacijo predvidoma prihodnji mesec predložil v odločanje Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov javnih naročil.

"Zahtevek za revizijo lahko začetek graditve zamakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa je, da ne pride do razveljavitve razpisa," so poudarili na Darsu. Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic je pojasnil, da se pri petletnem projektu nekajmesečna zamuda lahko nadomesti, v primeru razveljavitve celotnega razpisa pa bi bila zamuda zelo velika.

Razveljavitev razpisa bi zavrla tudi dela v Avstriji

V tem primeru bi morali tudi na avstrijski strani počakati z gradnjo svojega dela predora, kar bi njihovemu izvajalcu zagotovo povzročilo dodatne stroške. Upravljavec avstrijskih avtocest Asfinag z izbranim izvajalcem, domačim gradbenim podjetjem Swietelsky, začetek gradnje načrtuje že sredi septembra.

Na avstrijski je bilo tako kot na slovenski strani na razpisu izbrano podjetje z najcenejšo ponudbo. Po izboru pa so se v nekaterih slovenskih medijih začeli pojavljati različni očitki na račun izbranega turškega podjetja, predvsem to, da izkorišča delavce. Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret vse očitke zavrača in zagotavlja, da bodo gradbena dela za karavanški predor izvajana popolnoma v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi.

G. C.